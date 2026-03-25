英超│卡斯米路收到国际米兰聘约 多位前曼联球员在国米重生 网民：好适合他！
更新时间：17:11 2026-03-25 HKT
发布时间：17:11 2026-03-25 HKT
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今夏将离开曼联的巴西中场老将卡斯米路，有望登陆意甲。据报此子已收到国际米兰的邀请，知情人士指他正慎重考虑，有不俗的成事机会。而过往不少曼联球员转投国米后重生，包括达美安、米希达利恩等，网民亦希望传闻成真，并指意甲的慢节奏十分适合34岁的卡斯米路延续球员生涯。
国米提出邀请 卡斯米路正考虑
34岁的卡斯米路早前宣布，今夏与曼联续满后将会离队。此子立即成为转会市场的抢手货，来自世界各地的球队都对他有兴趣，包括沙特阿拉伯、美国、欧洲和巴西球会。巴西《环球体育》报导，国际米兰、巴甲法林明高和彭美拉斯等已向他发送邀请，他正在评估所有选项，但其身边人透露此子无意重返巴西球坛，希望继续留在欧洲，国米正是他慎重考虑的去向，他会和家人商议下一步计划，综合考量各队的实力、薪酬待遇和生活环境，再作决定。
多名曼联球员于国米重生
过去不少曼联球员都在国米重生，包括翼卫达美安、中场米希达利恩、射手卢卡古等，而且意甲速度慢，更有利卡斯米路的发挥，难怪球迷都赞同：「34岁正是到意甲打拼的年纪」、「英超太累了，踢慢一点更好」。
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