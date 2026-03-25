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英超│伊斯小腿伤传缺阵个半月 前场创造力大减 阿仙奴接最坏消息

足球世界
更新时间：14:58 2026-03-25 HKT
发布时间：14:58 2026-03-25 HKT

《英国广播公司》周二报导，阿仙奴锋将伊比尔治伊斯(Eberechi Eze)的小腿肌肉伤患严重，预计需要缺席个半月，将错过冲冠关键阶段共7场比赛。由于队长马田奥迪加特最近同样受伤患困扰，阿仙奴的前场创造力势进一步被削弱，随时影响争冠旅途。

伊比尔治伊斯于上周欧联16强次回合主场对利华古逊时受伤。美联社
伊比尔治伊斯于上周欧联16强次回合主场对利华古逊时受伤。美联社

伊斯料到5月才复出

伊比尔治伊斯于上周欧联16强次回合主场2:0击败利华古逊时受伤，经检查后证实拉伤小腿肌肉，周日英格兰联赛杯决赛斗曼城时未能披甲，球队因此创造力大减，最终在大部份时间挨打下输0:2，四冠王首关即断榄。《英国广播公司》报导，这名27岁锋将将会缺阵个半月，最算康复程度理想至少都要休息一个月，未能随队参加接下来的冲冠关键阶段。此子预计会缺席至少7场比赛，包括作客次席曼城在内共4场英超，还有足总杯8强对修咸顿，以及斗士砵亭的两回合欧联8强赛事。

伊斯料到5月才复出。美联社
伊斯料到5月才复出。美联社

阿仙奴前场创造力势大受影响

再者同样司职进攻中场的队长马田奥迪加特，最近亦受伤患困扰，他和伊斯的伤缺势影响球队的争冠之旅。事实上枪手近期遇上创造力不足的问题，近6场各赛事只入8球，而且经常靠死球打破僵局，运动战经常老鼠拉龟没有士哥。

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