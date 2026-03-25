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英超│沙拿料自由身离开利物浦 最有机会转战沙特联赛成头号球星

足球世界
更新时间：13:01 2026-03-25 HKT
发布时间：13:01 2026-03-25 HKT

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)今夏将会离开利物浦，会方在公告表示双方达成一致提早结束合作关系，代表彼此不会履行余下一年合约，预计他将以自由身离队，可以免费转投其他球会。其经理人随即表示他们未有定向，但消息指33岁的沙拿最有机会转战沙特阿拉伯联赛，沙特方面希望他加盟成为联赛头号球星，以便在2034年主办世界杯前进一步推动足运。

穆罕默德沙拿今夏将会离开利物浦。法新社
穆罕默德沙拿今夏将会离开利物浦。法新社

料回复自由身免费他投

沙拿去年夏天与利物浦续约两年，其合约到2027年6月才届满。如今双方仅履行了一年合约后，就决定提前分手，从球会的公告显示彼此已达成协议，预计他将会以自由身离开，夏天可以免费加盟其他球会。而意大利转会专家罗马诺亦透露相关讯息，指沙拿效力利物浦9年共取得9个冠军，是球队两夺英超的功臣，球会鉴于其功绩会不收转会费让他离开，而沙拿本人亦会放弃余下一年约2000万镑的薪金，就像前功勋教头高普提早离开时的情况一样。

沙特联赛想以沙拿为头号球星

在确定离队消息后，外界关心33岁的沙拿去向如何，其经理人伊沙表示现时未有决定：「我们不知道沙拿下季会在那里踢球，这意味其他人都不会知道。」消息指沙拿最有机会转战沙特阿拉伯联赛，沙特赛会自2024年起就一直想引入他，前年夏天在转会市场关闭前曾尝试压哨收购，可是未能成功，但仍一直关注他，想签入他成为联赛的头号球星，并为2034年主办世界杯前展示沙特对足球的重视。

而美职联和部份欧洲球会亦有意签下沙拿，但他们对后者的兴趣不及沙特联。

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