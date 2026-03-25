英超│沙拿9年利物浦岁月纪录无数 遗憾以单季最差数据离开 红军名宿：跑不过时间﹗

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)今夏将离开利物浦，结束9年红军岁月。此子为利物浦立下不少汗马功劳，更保持多项球会和英超纪录，可是他今季表现全面下滑，取得加盟以季单季最差数据，未能风光告别，一代红军守将加历查慨叹沙拿始终跑不过时间。

沙拿在18/19年欧联成利物浦功臣。路透社

沙拿9年利物浦岁月纪录无数

沙拿于2017年夏天以4300万镑从罗马加盟利物浦，首季英超已攻入32球成为神射手，在英格兰球坛留下自己的烙印。此子之后再3夺英超金靴，与阿仙奴名宿亨利并列为最多英超神射手奖项的球员。同时他亦是历来首位3夺英格兰球员先生的战将，加盟以来于英超共参与281个入球(入球和助攻)，比第2位孙兴民的173球多出108球。此外他是英超史上为同一支球队参与最多入球的球员，而他在红军主场晏菲路球场共参与了152球，亦是英超历来在同一球场参与最多士哥的球员，比亨利多一球。

沙拿9年利物浦岁月纪录无数。法新社

沙拿在红军主场晏菲路球场共参与了152球。路透社

今季英超仅入5球 数据最差

这名33岁埃及翼锋自登陆英超后，每季都有双位数入球，最低是2023至24球季的18球，之前4季联赛都有双位数入球和助攻，上届29球、18助攻，更成为英超金靴及助攻王，并领军第2次赢得欧联，度过完美一季。可是此子今季的表现断崖式下滑，英超上阵22场仅得5球6助攻，连同各项杯赛入球数字刚好到10球，助攻亦只得9次，势以红军生涯最差数据遗憾离开。

沙拿今季英超仅入5球。法新社

加历查：沙拿跑不过时间!

一代利物浦守将加历查慨叹：「沙拿终究跑不过时间，岁月最终还是追上他。总有人说沙拿这决定其实迟了一年，如果他在去年5月捧起英超冠军时选择告别，对各方都会是更好的结局。然而在他去年包办英格兰足球先生和球员先生时，没人会说这种话。」