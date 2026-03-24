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英超│迪沙比对执教热刺持开放态度 唯一前提：不能降班

足球世界
更新时间：15:21 2026-03-24 HKT
发布时间：15:21 2026-03-24 HKT

深陷降班漩涡的热刺，已将白礼顿前领队迪沙比（Roberto De Zerbi）列为今夏新帅的头号目标之一，并已与其进行了初步会谈。据悉，这位意大利籍教头对接掌热刺帅印持开放态度，但前提是，这家北伦敦球会必须成功保住其英超席位。

迪沙比对执教热刺持开放态度。法新社
迪沙比对执教热刺持开放态度。法新社

战绩灾难性 临时领队亦难救

热刺今季表现堪称灾难，上月在解雇了领队汤马士法兰（Thomas Frank）后，球队战绩未见起色。在新帅杜陀（Igor Tudor）的带领下，球队在周日主场竟以0:3惨负另一支护级份子诺定咸森林，目前仅以一分之差，排在降班区之上，形势岌岌可危。

热刺主场以0:3惨负另一支护级份子诺定咸森林。美联社
热刺主场以0:3惨负另一支护级份子诺定咸森林。美联社

迪沙比成头号目标

据《电讯报》报导，热刺高层已将寻找新任正式领队的工作提上议程，并已与上月离开马赛、目前赋闲在家的迪沙比，进行了私人会谈。迪沙比与热刺前领队、深受球迷爱戴的普捷天奴（Mauricio Pochettino），被视为接替杜陀的两大热门人选。

杜陀要揾定下份工了。法新社
杜陀要揾定下份工了。法新社

首肯执教 唯一前提：不能降班

报导指出，迪沙比对执教热刺持开放态度，但他亦明确表示，若球队最终不幸降班，他将不会考虑接手。这位以进攻足球风格著称的意大利教头，在执教白礼顿期间，赢得了外界的一致好评，其战术理念，相信能满足对现状极度不满的热刺球迷。

普捷天奴亦为热门

除了迪沙比，普捷天奴亦是另一位热门人选。他在之前执教热刺期间，曾带领球队取得辉煌成绩，深受球迷拥戴。然而，由于他目前仍与美国国家队有合约在身，预计要到今夏稍后时间，才能有定案。

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