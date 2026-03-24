世界杯│英格兰新战衣史上最贵！ 球员版索价1470港元

随著2026年世界杯临近，英格兰国家队在周一正式发布了全新的主场及作客球衣。然而，这件全新的「三狮军团」战袍，却因其134.99英镑(约1470港元)的高昂的售价，而引发了球迷的热议和不满，更被指是英格兰国家队历史上最昂贵的球迷版球衣。

价格飙升 球迷版近90镑

根据官方定价，今届世界杯的英格兰成人「球员版」球衣，售价高达134.99英镑(约1470港元)，比2024年欧国杯时的124.99英镑(约1312港元)，上涨了8%。即使是小童「球员版」球衣，亦需花费114.99(1207.51)英镑。

至于专为球迷设计的「球迷版」球衣，价格亦上涨了6%，成人版售价为89.99英镑(约944港元)，小童版则为69.99英镑(约734港元)。若球迷希望在球衣上印上球员名字和号码，更需额外支付高达60(约630港元)英镑的费用。

圣佐治十字被取代 改用国歌歌词

这件由Nike设计的新球衣，在设计上亦有所改动。备受争议的「彩色版」圣佐治十字，在今次的新设计中被取消。取而代之的，是在衣领内侧，印上了英国国歌《天佑国王》中的歌词「happy and glorious」（快乐和光荣）。

Nike形容，这件全新的主场白色球衣，是「向英格兰传统致敬的现代全白设计」。而作客球衣，则在自2024年起采用紫色后，重新回归传统的红色。

哈利卡尼领衔宣传

在官方发布的宣传影片中，英格兰队长哈利卡尼（Harry Kane）、门将比克福特（Jordan Pickford）、新星祖迪比宁咸（Jude Bellingham）及拉舒福特（Marcus Rashford）等球星，均有份亮相。

本周五友赛首度亮相

「三狮军团」将会在今个国际赛期，先后与乌拉圭及日本进行友谊赛。预计这件全新的战袍，将会在周五对阵乌拉圭的比赛中，首次亮相。然而，其高昂的售价，恐怕已令不少球迷却步。