英超｜阿仙奴伤兵潮蔓延！ 六大将退出国家队 兵工厂变「国际伤兵营」

阿仙奴近期的伤兵问题，正以前所未有的规模，蔓延至多支欧洲及南美劲旅的国家队阵中。在刚过去的周末，继队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）早已确定因伤落选挪威国家队后，再有五名兵工厂主力，包括中坚组合加比尔马加希斯（Gabriel Magalhaes）和威廉沙列巴（William Saliba）、翼锋李安度杜沙特（Leandro Trossard）、后卫添巴（Jurrien Timber）及中场伊比尔治伊斯（Eberechi Eze），先后以伤为由，退出了各自的国家队，令阿仙奴顿时变成了「国际伤兵营」。

中坚组合齐伤退 巴西法国受创

周日对阵曼城的联赛杯决赛中，阿仙奴一对正选中坚组合加比尔和沙列巴，赛后均告受伤。巴西足总发表声明，确认加比尔因右膝疼痛，将缺席对阵法国和克罗地亚的友谊赛。声明指：「影像检查证实，加比尔马加希斯不适合在今个国际赛期上阵。」

与此同时，法国足总亦宣布，沙列巴因左脚踝持续疼痛，需要至少十天的休息和治疗，将会退出本期的国家队集训，其位置由水晶宫的麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）顶替。

杜沙特臀部不适 比利时损兵折将

在决赛中上阵了82分钟的比利时国脚杜沙特，在与比利时足总及阿仙奴方面协商后，亦决定退出本期国家队。据悉，他近期一直受到臀部伤患的困扰。

伊斯、添巴、奥迪加特早已伤缺

在此之前，英格兰的伊斯和荷兰的添巴，已因伤缺席了周日的联赛杯决赛，并早已宣布退出各自的国家队。伊斯预计将在未来一周内，接受小腿伤势的扫描，以确定其伤情严重程度。至于队长奥迪加特，自2月12日以来，仅为阿仙奴上阵过一次，他正从一个困扰了他一个月的膝伤中恢复。