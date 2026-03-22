港足｜尼泊尔因政治局势紧张取消友赛 港队转留港备战亚杯外作客印度
更新时间：21:56 2026-03-22 HKT
发布时间：21:56 2026-03-22 HKT
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中国香港足球总会周日宣布，尼泊尔足总因政治局势紧张，决定取消港队原定于3月26日在加德满都对尼泊尔的友谊赛，并将留港备战31日作客印度的最后一场亚洲杯外围赛赛事。
尼泊尔足总因政治局势紧张取消港队友赛
港队原定将于23日晚出发前往尼泊尔，并在26日在加德满都对上尼泊尔国家队进行友赛练兵，但足总周日宣布收到尼泊尔足总通知，因应当地政治局势紧张，主办认为相关安排未能如期举行，因此决定取消友赛并向足总致歉，而足总亦表示谅解，并已就变动调整后勤工作，而港将则会留港备战31日作客印度的亚杯外赛事。
而本已组织作客打气小队的港队球迷组织「香港力量」指有部分球迷已抵达当地，并大约有30-50位球迷受影响，亦正在与有关部门沟通。
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