足球｜「左伦右李」合体现身Adidas三人足球表演赛 孙铭谦指名宿们技术细腻值得学习

周日Adidas为宣传新一届作客球衣，在Complex Con举办3人足球表演赛，除了邀请到真人秀节目「足球女将2」的萤花女子足球队上演内战外，更邀请到李建和、区伟伦、罗继华、陈伟豪和陈子龙组成港足OG队，对上由孙铭谦、李小恒、周缘德、钟乐安和高铭浩的港足New Boys队。

萤花女足今次由Ocean、乐琳和Kathy一队，对上由Rose Ma、NB和Flavia演内战，最终NB一方略胜一筹以3:2小胜。而压轴则有李建和和区伟伦组「左伦右李」的港足OG队，对上港足New boys队，New Boys队一开波有钟乐安和李小恒先后建功领先2:0，但其后名宿队立即反击有陈伟豪和罗继华各建一功追成2:2，换边后李小恒再建一功，最后由高铭浩「埋斋」以4:2击败OG队。

孙铭谦受访表示对上名宿们看到他们的技术依然很细腻且值得学习：「其实可以睇到佢哋啲技术好细致，脚法同技术都好犀利，好值得我哋去学习。」而最近有不少球员北上发展，孙铭则表示乐见这样的发展：「我觉得呢一个系一个好事啦，对我哋球员嚟讲系因为可以帮我哋见识到一个更加大嘅联赛啦，希望可以好好装备自己，然后不断进步去为代表队出一分力。」谈到今届世界杯支持的球队，喜欢美斯的孙铭则表示会支持阿根廷，亦喜欢新款阿根廷作客球衣的设计。

记者/摄影：魏国谦