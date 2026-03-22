英超｜名宿禾诺克狼批以今仗表现 利物浦对PSG要吞十蛋
更新时间：16:09 2026-03-22 HKT
发布时间：16:09 2026-03-22 HKT
发布时间：16:09 2026-03-22 HKT
利物浦周六英超联作客以1:2不敌白礼顿，联赛劣绩持续。前红军后卫、现为评述员的禾诺克（Stephen Warnock）赛后对旧东家的表现感到极度忧虑，更严厉地警告，若球队以如此状态在欧联八强面对巴黎圣日耳门（PSG），恐怕会遭到一场0:10的羞辱性惨败。
红军英超近3仗拿1分
利物浦过去三轮联赛先后败给榜尾的狼赛、赛和护级份子热刺以及今仗败给仍在争欧洲赛席位的白礼顿，3战1和2负只取得1分，球队状态明显陷入低谷。讽刺的是，利物浦数天前才刚在欧联16强淘汰加拉塔沙雷，成功晋级八强，将与卫冕冠军PSG争夺一个四强席位。然而，以红军今仗的低迷表现，令禾诺克对球队的欧联前景感到极度悲观。
禾诺克：表现令人非常非常忧虑
禾诺克预测：「如果在巴黎踢成这样，比数可能会是输0:10，今天的利物浦就是这么糟糕。白礼顿还不够锐利，他们尝试组织渗入，但PSG会非常锐利。这对利物浦来说，是非常、非常令人忧虑的。」
欧联硬仗当前 状态成疑
利物浦即将在欧联赛场上，硬撼拥有奥士文尼迪比利(Ousmane Dembele1)等巨星的PSG。球队能否及时调整状态，摆脱近期在联赛的颓势，将是他们能否在欧洲最高舞台继续前进的关键。禾诺克的这番「重话」，无疑为红军上下敲响了警钟。
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