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英超｜利物浦吞败 史洛特「拒揾借口」 照大呻伤兵、赛程与转会

足球世界
更新时间：07:30 2026-03-22 HKT
发布时间：07:30 2026-03-22 HKT

利物浦昨晚以1：2不敌白礼顿，他们错失超越阿士东维拉重返前四的良机。领队史洛特赛后表示「揾借口不是我的工作」，但同时大呻阵中的伤兵、赛程和转会情况。

沙拿、艾利臣缺阵 艾基迪基伤出

史洛特今仗排兵布阵捉襟见肘，艾利臣、沙拿和伊沙克均因伤缺阵。屋漏偏逢连夜雨，球队首席射手艾基迪基在开赛仅8分钟便因伤离场。史洛特赛后直言：「这在我们本球季已发生过太多次。每当我们踢出一场好波，以为可以维持水准时，伤病就接踵而来。」

史洛特大呻伤兵和赛程问题。法新社
史洛特大呻伤兵和赛程问题。法新社
艾基迪基8分钟伤出。美联社
艾基迪基8分钟伤出。美联社
韦碧克梅开二度。美联社
韦碧克梅开二度。美联社
利物浦吞下今季英超第10场败仗。美联社
利物浦吞下今季英超第10场败仗。美联社

对于外界质疑利物浦去年夏天豪花4.5亿镑增兵却表现不济，史洛特强硬辩护。他强调球会同时卖走了价值3亿镑的球员，实际净支出并非想像中惊人：「英格兰的媒体和名宿并不习惯球会在买人的同时也在卖人。如果你花1.5亿镑买回来的球员（伊沙克）长期养伤，另一名新兵里奥尼也无法上阵，那我们的战力其实更弱。」他续指，4.5亿镑的投资中还包括了副选门将马马达舒维利，至于谢利美费林邦亦是近期才重拾状态。

炮轰赛程安排不公

史洛特又提及魔鬼赛程，不满利物浦作为欧联球队，休息时间比其他对手少：「我们周三踢完欧联，周六又要踢联赛，球员只有62小时休息。这也是艾基迪基受伤的主因。」虽然史洛特承认利物浦目前的排名「无论有多少借口都显得不合格」，但他强调上周对阵热刺在90分钟被逼和失分，比今仗输给白礼顿带来的伤害更大。目前利物浦在联赛榜形势告急，要确保来季欧联席位已不容再失。

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