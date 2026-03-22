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英超｜罗帅经历「最失望一夜」否认战术问题 仍在摸索学习

足球世界
更新时间：07:01 2026-03-22 HKT
发布时间：07:01 2026-03-22 HKT

车路士今晨作客爱华顿，以0：3大败，领队罗仙尼亚赛后直言这是他上任以来「最失望一夜」。他承认自己仍在摸索学习，但强调球队表现不济与战术无关。

比克福特助爱华顿力保不失。法新社
比克福特助爱华顿力保不失。法新社
罗仙尼亚形容今晨败仗是「迄今最失望一夜」。法新社
罗仙尼亚形容今晨败仗是「迄今最失望一夜」。法新社
安素的射门，被比克福克精彩扑走。法新社
安素的射门，被比克福克精彩扑走。法新社

车路士各项赛事录得4连败，包括周中欧联大败予巴黎圣日耳门出局，今晨回到英超又惨吞3蛋。罗仙尼亚赛后坦言失望：「这是迄今最令人失望的夜晚，我们一直强调的事——不能白白送分、确保掌控局面、控制比赛节奏，但都没有做到，无论战果还是表现，都远远未达到我们的预期和要求。」

「必须屏蔽杂音」

但他坦承自己仍在摸索学习，并尝试从另一角度看待局面：「我还在了解这间球会，过去这一周有很多杂音、很多负面的声音，这是理所当然的，我们的表现确实令人失望。我们在联赛中合作了10场比赛，取得了17分；在我执教期间曾排第4。所以我们必须屏蔽这些杂音，保持信心和冷静。」

罗帅又否认败仗与战术有关，认为己队已一直创造机会，一方面无法把握，另一方面是爱华顿门将比克福特有精彩的扑救。他又为麾下辩护：「我认为球员并不缺乏拼劲，也不缺乏信念和斗志。当你正处于连败的低谷，球队表现如此持续低迷，这些质疑都会向你涌来。但我认为这并不是当前问题的所在。」

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