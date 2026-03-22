英超｜车路士作客爱华顿吞3蛋 各项赛事4连败

车路士今晨作客爱华顿惨吞3蛋，各项赛事4连败。「蓝战士」赛后以48分排在第6位，落后第4的阿士东维拉3分兼踢多场。

比图梅开二度。美联社

车路士作客爱华顿吞3蛋。美联社

车路士后防今场失3球。美联社

山齐士犯错险致失波

车路士10分钟在后防就出现险象，门将罗拔山齐士在门前控球，被爱华顿前锋比图比东卡逼甩，幸好他坐在地上及后将皮球笃走，最终队友回防化解险象。但比图在33分钟把握到另一次机会，他接应占士加拿的通透直线，单刀笠过山齐士，为爱华顿取得领先。36分钟，车路士一次角球攻势，安素费南迪斯近门补射，被比克福特回身精彩扑走。半场车路士以0：1落后。

比图两入球1助攻

换边后，安素于61分钟的一记烫射，再次被比克福特化解。转个头车路士便再失球，62分钟爱华顿一次反击，比图起脚射破山齐士的大细龙门后溜入。76分钟，梅开二度的比图今次贡献助攻，最后伊利文尼戴耶起脚破网。

车路士最终以0：3惨败，各项赛后4连败，他们赛后录得13胜9和9负得48分排第6位。爱华顿则取得力争来季欧战席位的重要3分，赛后以13胜7和11负得46分排第8。