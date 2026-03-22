Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜车路士作客爱华顿吞3蛋 各项赛事4连败

足球世界
更新时间：06:36 2026-03-22 HKT
发布时间：06:36 2026-03-22 HKT

车路士今晨作客爱华顿惨吞3蛋，各项赛事4连败。「蓝战士」赛后以48分排在第6位，落后第4的阿士东维拉3分兼踢多场。

比图梅开二度。美联社
比图梅开二度。美联社
车路士作客爱华顿吞3蛋。美联社
车路士作客爱华顿吞3蛋。美联社
车路士后防今场失3球。美联社
车路士后防今场失3球。美联社

山齐士犯错险致失波

车路士10分钟在后防就出现险象，门将罗拔山齐士在门前控球，被爱华顿前锋比图比东卡逼甩，幸好他坐在地上及后将皮球笃走，最终队友回防化解险象。但比图在33分钟把握到另一次机会，他接应占士加拿的通透直线，单刀笠过山齐士，为爱华顿取得领先。36分钟，车路士一次角球攻势，安素费南迪斯近门补射，被比克福特回身精彩扑走。半场车路士以0：1落后。

比图两入球1助攻

换边后，安素于61分钟的一记烫射，再次被比克福特化解。转个头车路士便再失球，62分钟爱华顿一次反击，比图起脚射破山齐士的大细龙门后溜入。76分钟，梅开二度的比图今次贡献助攻，最后伊利文尼戴耶起脚破网。

车路士最终以0：3惨败，各项赛后4连败，他们赛后录得13胜9和9负得48分排第6位。爱华顿则取得力争来季欧战席位的重要3分，赛后以13胜7和11负得46分排第8。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
前TVB主播彭国柱移居英国近况曝光 方健仪远赴探望 曾卷入「食饼」事件影片破百万点击
影视圈
15小时前
伊朗局势｜伊朗扬言狙击美军扩至旅游区 特朗普发文称考虑逐步退兵｜持续更新
01:28
伊朗局势｜伊朗打击3800公里外印度洋英美联合基地 纳坦兹受袭无辐射外泄｜持续更新
即时国际
8小时前
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
21小时前
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
星岛申诉王 | 40元4片吞拿鱼刺身变160元 食客投诉虚假宣传 餐厅负责人回应：人手不足
申诉热话
14小时前
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
李丽珍女儿许倚榕北海道被求婚 珍妹荣升准外母 认月前曾被富贵准女婿张明伟问准心意
影视圈
9小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
20小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
18小时前
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
梁小龙逝世两个月仍未下葬 被爆生前婚姻名存实亡曾12次提离婚 老婆唔陪做手术？
影视圈
11小时前
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
陈锦鸿18岁自闭症儿子正面照罕曝光 陈驾桦成钢琴家公开演出帅气登场 父曾为子停工感动网民
影视圈
14小时前
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
生活百科
20小时前