利物浦昨晚于英超作客白礼顿，以1：2吞下败仗。「红军」吞下今季英超第10场败仗，对上一次一季输这么多场，要数到2015/16球季。

艾基迪基8分钟伤出

利物浦8分钟便收到坏消息，近况大勇的艾基迪基于开赛8分钟便因伤退下火线。至于白礼顿今场最抢镜球员，是梅开二度的35岁老将韦碧克。他于14分钟为白礼顿先开纪录；来自左路传中，队友迪亚高高美斯头槌二传，最后韦碧克力压伊巴希马干拿迪近门头槌破网，助白礼顿领先1：0。

韦碧克今场梅开二度。美联社

却基斯楔前笠入，为利物浦扳平1：1。美联社

艾基迪基8分钟因伤推下火线。美联社

利物浦吞下今季英超第10场败仗。美联社

红军之后强攻，先是加普16分钟单刀起射被敌卫及时回防栅走，之后有麦亚里士打的头槌，被白礼顿门将华布根飞身扑走。但利物浦于30分钟终于攻破白礼顿大门，入球来自白礼顿守将李维士邓克的犯错；利物浦门将马马达舒维利生波大脚踢前，邓克头槌跣后，希望让华布根没收皮球再组织攻势，岂料身后有利物浦守将米路斯却基斯楔前，后者偷得皮球第一时间伸脚笠射破网，助利物浦追成1：1平手。

韦碧克梅开二度

但最终全取3分的仍是白礼顿，换边后的56分钟，主队一次左路传中，轩素活二传予韦碧克，后者于门前完成最后一脚，个人梅开二度，助白礼顿领先以2：1。利物浦下半场最有威胁埋门，当数居迪斯钟斯于64分钟的烫射，但被华布根扑出。最终利物浦以1：2吞败，是他们今季英超第10场败仗；红军赛后以14胜7和10负得49分排第5位。白礼顿则以11胜10和10负得43分暂列第10位。