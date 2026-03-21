英超｜马古尼一日天堂一日地狱 刚重返英军即领红牌断送胜局

曼联后卫哈利马古尼（Harry Maguire）的职业生涯，总是充满著戏剧性的起伏。就在他刚获英格兰领队杜曹（Thomas Tuchel）重新征召，迎来国家队生涯的曙光后仅仅数小时，他却在英超中领红牌被逐，一个笨拙的犯规，直接断送了曼联的胜局，再次由英雄变为「罪人」。

马古尼红牌兼失12码

周六晚曼联作客般尼茅夫的英超赛事中，战况激烈。当比赛进行至第77分钟，曼联仍以2:1领先，胜利在望。然而，此时马古尼却在禁区内，鲁莽地推跌了对手前锋艾伊尼尔臣（Evanilson）。球证直指十二码点，并向马古尼出示其职业生涯第七张红牌，将他驱逐离场。

般尼茅夫凭借这个十二码，由高洛比（Junior Kroupi）操刀射入，将比分扳成2:2。曼联在领先的大好形势下，瞬间变为十人应战，并被追和比分，最终只能无奈接受和局。

一天内经历天堂地狱

马古尼的这次犯规，无疑是比赛的转捩点。就在同一天，他才刚结束了在国家队的「雪藏」期，重新获得英格兰主帅杜曹的青睐，入选最新一期的英格兰大军名单。对于这位近年备受批评的中坚而言，这本应是其职业生涯重回正轨的重要一天。

岂料，命运弄人，他在数小时后便亲手毁掉了自己和球队的努力。对于这位总是无法摆脱戏剧性命运的「倒霉蛋」而言，或许除了心存同情，亦只能慨叹一句「时也命也」。当然，对于般尼茅夫的球迷，又或纯粹喜欢混乱场面的旁观者来说，他们对马古尼的遭遇，恐怕只会一笑置之。