英超｜曼联因争议判决和波失分 般奴批评小个子球员受不公平对待

曼联在周六英超作客般尼茅夫，在一场充满争议的比赛中被逼和2:2，争夺下届欧联资格之路再遇阻滞。曼联队长般奴费南迪斯赛后批评球证无视阿密特迪亚路禁区内被侵犯，直指小个子球员往往受不公平对待。而曼联看守领队卡域克（Michael Carrick）亦直斥球证艾维尔（Stuart Attwell）的判决「令人费解」及「惊人」。

两次相似犯规 不同判决惹争议

今场比赛的争议焦点，主要围绕在下半场的两次十二码判决。比赛第61分钟，般奴费南迪斯（Bruno Fernandes）主射十二码命中，为曼联先开纪录。该次十二码是因般尼茅夫后卫占美尼斯（Alex Jimenez）在禁区内拉扯马菲奥斯斯根夏（Matheus Cunha）的球衣而被判罚。

然而，仅仅数分钟后，曼联的阿密特迪亚路（Amad Diallo）在禁区内被对方球员查化特（Adrien Truffert）撞跌，球证却未有任何表示。VAR介入后，认为接触「不足以构成犯规」，曼联的十二码诉求被驳回。雪上加霜的是，般尼茅夫随即策动反击，并由赖恩·基士堤（Ryan Christie）扳平比分。

般奴：小个子球员受不公平对待

曼联队长般奴费南迪斯亦对球证的判决感到沮丧，他认为「小个子」球员在判罚上经常吃亏。「我知道要在一场比赛中判给同一支球队两个十二码是很困难的，但我不明白为什么VAR没有介入。迪亚路正准备射门，然后被推倒了。这对小个子球员来说很沮丧，因为他们总是说小个子球员软弱，而当是大个子球员时，他们才会判罚。」

卡域克：两次犯规一样 总有一次判错

对于这两次几乎一样的犯规，却得到截然不同的判决，卡域克赛后在记者会上表达了强烈的不满。「他肯定判错了其中一个，因为他判给我们的一个十二码，跟另一个他没判的，情况是一样的，两次都是双手拉扯。根夏的那个他判了，迪亚路的那个他没判，我认为那几乎是一模一样的。如果你在禁区内用双手拉扯一个控制著球的球员，导致他倒地，对我来说，这就是两个十二码。」

他续说：「这是一个巨大的时刻。他们没判，然后他们反击入球，突然间，就变成了『哦，需要一个更明显的犯规才能推翻』，就因为他们入球了。这真的令人费解。」

马古尼红牌 曼联十人应战

在71分钟，占士希尔（James Hill）的乌龙球一度为曼联再次取得领先。但随后，哈利马古尼（Harry Maguire）在禁区内推跌对方前锋伊云尼臣（Evanilson），被球证直接出示红牌驱逐离场，般尼茅夫亦凭借十二码再次扳平。最终，十人应战的曼联未能再取得入球，只能接受2:2的和局。

和波后，曼联继续排在第三位，但在争夺前四欧联席位形势打上折扣。