英超│曼联接近与明奈、哈利马古尼续约 两人同获英格兰重召双囍临门

英国媒体《The Athletic UK》周五报导，曼联接近与中场明奈(Kobbie Mainoo)和中坚哈利马古尼(Harry Maguire)续约，前者大幅加薪并签约至2031年；马古尼则获得一纸1年、还有1年条款的新约。而两人同日获英格兰代表队重召，可说是双囍临门。

明奈续约至31年 马古尼获1+1新约

《The Athletic UK》指，两人与曼联的续约谈判，已接近成事阶段，会方正努力与两位球员敲定合约内的最终条款。明奈目前的合约到2027年6月届满，虽然有1年的续约选项，但红魔为免其他球会趁机招揽，已提供一份2031年到期的新约，据报其薪金将会大幅加至每周12万镑。

同获英格兰重召

而今夏约满的中坚哈利马古尼，则获得一份为期一年，还有12个月续约选项的新约。两人可说是双囍临门，皆因他们同日获英格兰代接队重召，参加下周国际赛期对乌拉圭和日本的友赛，有望时隔年半再披三狮球衣。