英格兰公布35人大军名单 哈利马古尼、明奈回归 一将相隔5年获重召

英格兰代表队下周国际赛期将友赛乌拉圭和日本，昨日公布35人大军名单，当中曼联孖宝哈利马古尼(Harry Maguire)和明奈(Kobbie Mainoo)回归，目前被借到巴塞隆拿的另一魔将拉舒福特(Marcus Rashford)亦榜上有名。而热刺中锋苏兰基(Dominic Solanke)、列斯联射手卡维特利云(Dominic Calvert-Lewin)，亦相隔多时被重召。

哈利马古尼、明奈回归

今期英格兰大军名单共有35人，一众主力向门将比克福特、中场迪格兰赖斯、翼锋布卡约沙卡、中锋哈利卡尼继续入选外，还有多人获得重召。最近在曼联重获正选的中坚哈利马古尼，时隔1年半回归；重生的队友明奈，同样继2024年9月后再获英军招手。然而另一魔将劳基梳尔名落逊山，纽卡素一对左右闸利夫拿文度和李维士贺尔就入选。

卡维特利云相隔5年再入选

而大军还有多位久违了的旧面孔，包括阔别了5年的列斯联射手卡维特利云，他凭今季英超27次上阵入10球的高效表现再获赏识。热刺中锋苏兰基，亦相隔一年再入队。