英超接近锁定第5个欧联席位 欧战多一场和波就成事

3支英超队阿士东维拉、诺定咸森林和水晶宫，周四分途闯过欧霸和欧协联16强，令三个欧洲赛8强阶段共有5支英超球队。目前英超于欧战积分系数遥遥领先居榜首，比第3位的德甲高5.363分，英超球队只要在本季接下来的欧战中再取一场和局，就能够提早锁定积分系数榜头两位，获奖励额外多一个欧联席位，来季英超头5名都可出战欧联。

英超于欧战积分系数榜遥遥领放

维拉和森林顺利跻身欧霸8强；水晶宫亦在欧协联闯过16强阶段，连同欧联的阿仙奴和利物浦，今届共有5支英超球队跻身三项欧洲赛8强阶段。现时英超在欧战积分系数榜以24.791分领先；西甲以20.281分排次席；第3位是19.428分的德甲；葡超则以18.9分排第4。欧战积分系数榜头2位的联赛，会额外获得一个欧联席位，在欧战赢波、和波以及晋级都有分数落袋，欧联、欧霸及欧协联按级数不同而得分不同。

多一场和局即确保第5个欧联名额

英超目前领先德甲5.363分，5队只要在余下的赛事多取一场和局，就可以提早锁定积分系数榜头2位，得到多一个欧联席位。现时英超3至6位的曼联、维拉、利物浦和车路士只差6分，4队争2席欧联，如今多一席令各队可稍为放松。