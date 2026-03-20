亚足协煞停2031及35亚洲杯申办 或转双数年举行 港队最迟6年后才能重返亚洲杯

亚洲足协（AFC）今日（20日）宣布，应国际足协（FIFA）要求调整国际赛历，即时终止2031年及2035年亚洲杯的申办程序，并研究将这项顶级赛事改于双数年举行。这意味著原定进行的申办工作全面叫停，早前提交申请的8个国家共6份标书全部作废。

亚足协在声明中表示，较早前与FIFA就修订国际赛历进行磋商，当中包括将亚洲杯举办年份改为偶数年的提议。由于此项变动对赛事安排及战略规划影响深远，亚足协已启动全面检讨，并认为暂停目前的申办周期最为合适，待新赛历明朗化后再重启遴选程序，确保流程更清晰规范。

2025年2月，多达8个国家参与申办2031年亚洲杯，共提交6份申请，包括澳洲、印度、印尼、科威特、韩国，以及吉尔吉斯、乌兹别克、塔吉克的联合申办。不过随著申办程序煞停，有关申请均已作废。根据新方向，未来亚洲杯将改为双数年举行，意味著2031年赛事有机会顺提前至2030年，或者延至2032年，港队最迟可能要6年后才能重返亚洲杯。沙特已确认主办2027年亚洲杯，而澳洲正举办女足亚洲杯2026。