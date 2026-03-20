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英超｜迪历特背伤近4个月仍未愈 卡域克承认复出无期

足球世界
更新时间：07:29 2026-03-20 HKT
发布时间：07:29 2026-03-20 HKT

曼联领队卡域克日前表示，对中坚马菲斯迪历特的养伤进度感到无奈。这名26岁荷兰球星自去年12月初缺阵至今，已唞超过4个月，卡域克坦言目前难以预测他能否在今季余下赛事重返赛场。

由「小问题」变长唞

迪历特在季初表现稳定，首13场联赛全勤。他自12月4日对韦斯咸一役缺阵，时任领队罗宾艾摩廉曾指其伤势仅属「小问题」，预计数天内可复出。但迪历特自此再未披甲上阵，其背伤一直反复，确定将错过今周对般尼茅夫的赛事；到曼联4月13日主场迎战列斯联时，迪历特的休战期将正式超过4个月。

英超｜迪历特背伤近4个月仍未愈 卡域克承认复出无期。法新社
英超｜迪历特背伤近4个月仍未愈 卡域克承认复出无期。法新社
迪历特或世杯梦碎。法新社
迪历特或世杯梦碎。法新社
迪历特养伤近4个月。法新社
迪历特养伤近4个月。法新社

现任领队卡域克被问及迪历特是否已收咧时拒绝揣测，但承认背伤处理极为棘手：「很难定下时间表。背部伤患有时让你觉得已经康复，但转眼间又感到不适。我们必须保持耐心，虽然进度不如理想，但他确实正在改善。」至于迪历特是否需要接受手术，卡域克则避而不答：「现阶段我不想讨论这个，我们会尽一切努力提供协助。我并非想隐瞒什么，只是进展真的比预期慢。」

世杯梦碎？荷兰国家队征召存疑

迪历特原本是荷兰队主帅朗拿高文在9月及11月国际赛期的必然之选，但随著背伤迟迟未愈，他入选今届夏季世界杯大军的名单已亮起红灯。若无法在4月底前重拾比赛状态，这名曼联守将恐难赶上世杯决赛周的班机。

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