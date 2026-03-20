英超｜安素费南迪斯疑暗示季后离队 罗帅急澄清：他承诺留队

车路士在欧联16强惨遭巴黎圣日耳门出局后，中场大将安素费南迪斯在接受ESPN访问时，被问到下季是否留队，仅以「我不知道」回应。领队罗仙尼亚昨日回应时澄清，爱将的言论被误解，强调对方承诺留队。

费南迪斯在该仗赛后，对于留队与否态度模糊，更指：「目前只剩下8场联赛及足总杯，之后还有世界杯，到时再算。」此番言论随即引发球迷不安。车路士周六将作客爱华顿，罗仙尼亚在赛前记者会，透露已与安素详谈：「今早练习前我们谈了很久，安素明确表示他在这里很开心。他认为访问中的言论在翻译和情绪表达上被误解了。对我而言，他完全承诺会留在球队并赢得比赛。」

安素费南迪斯在车路士阵中十分关键。法新社

罗帅澄清爱将将会留队。法新社

安素费南迪斯在大败予PSG后的言论，惹来将会离队的猜测。美联社

全力争取欧联资格

车路士目前在英超排名第6，仅落后第5位的利物浦1分，在余下8场联赛中仍有机会争夺欧联席位。罗仙尼亚直言：「这间球会配得上出赛欧联，这不仅是财务考虑，更是球队的目标。我们必须在作客爱华顿时展现战斗力，走出困境。」但车路士有后卫查洛巴受伤，将缺阵约6周。

对于他在欧联大败期间向球员递纸条而被网民嘲笑，罗帅显得毫不在意：「这不会影响我。如果我赢不了球，就算连呼吸或打喷嚏的方式都会被批评。纸条只是为了帮助球员，并不代表我的指令传达不到。」