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欧联│沙拿1入球1助攻领利物浦大胜 欧联累积50球破纪录 背后数据却令人担心

足球世界
更新时间：13:25 2026-03-19 HKT
发布时间：13:25 2026-03-19 HKT

利物浦在周三欧联16强次回合主场4:0大炒加拉塔沙雷，总比数反胜4:1晋级，锋将穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)有功劳收录1球1助攻，今季各赛事第3次同场献传射。此子更成为首先在欧联累积50球的非洲球员，写下历史一页，但风光背后隐藏令人担心的数据，他今仗曾射失极刑，还错失5次黄金机会，屡次成为红军的「进攻黑洞」。

利物浦欧联16强次回合主场4:0大炒加拉塔沙雷，总比数反胜4:1晋级。美联社
利物浦欧联16强次回合主场4:0大炒加拉塔沙雷，总比数反胜4:1晋级。美联社
利物浦在欧联16强次回合以总比数反胜4:1晋级。法新社
利物浦在欧联16强次回合以总比数反胜4:1晋级。法新社

成为首位非洲球员欧联入50球

沙拿今仗先传中让艾基迪基攻入第3球，之后又在禁区顶施展久违了的招牌绝技，左脚弯入远柱破网，为利物浦埋斋大胜4:0。这名33岁锋将代表红军于欧联已入47球，加上之前效力巴素尔和罗马分别有2球及1球，个人于此赛共累积50球，成为首位在欧联攻入50球的非洲球员。同时他今季各赛事入球数刚好踏入双位数，连续9季攻入10球或以上，是利物浦队史第3位达到此成就的战将。

沙拿1入球1助攻领利物浦大胜。美联社
沙拿1入球1助攻领利物浦大胜。美联社

5次错失黄金机会成「进攻黑洞」

然而纪录背后，沙拿的比赛数据却令人担心。他在上半场曾射失12码，还错失5次入球机会，同时6次尝试过人仅1次成功，10次争顶和地面对抗仅赢11次，并11次失去控球权，其余防守数据如拦截、抢断和解围全部挂零，大部份时间都成为球队的「进攻黑洞」。红军主帅史洛特对沙拿的数据亦不担心：「他在完半场前射失极刑，对个人和球队来说都是沉重打韩。但他在下半场没有影响，那次助攻非常精彩，然后有一个标志性入球，这充分展开他的个人心理质素。」

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