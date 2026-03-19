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中北美洲冠军杯｜美斯900球里程碑！场次、年龄均胜C朗 仍难阻国际迈亚密16强出局

足球世界
更新时间：11:31 2026-03-19 HKT
发布时间：11:31 2026-03-19 HKT

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）再次创下惊人纪录！周三国际迈阿密主场对阵拿舒维尔的中北美洲冠军杯16强次回合赛事中，美斯在开赛仅7分钟便攻入一球，达成其职业生涯第900个入球的里程碑。更值得一提的是，美斯达成此创举所用的场次及年龄，均比其宿敌C朗拿度（Cristiano Ronaldo）更少、更年轻。可惜，国际迈亚密最后遭逼和1:1，两回合以同样比数赛和，而拿舒维尔凭作客入球优惠淘汰迈亚密晋级8强。

1142场攻入900球效率惊人

今仗是美斯为球会及国家队上阵的第1,142场比赛。比赛进行至第7分钟，他在禁区中路接应左后卫列古朗（Sergio Reguilon）的传球，以其标志性的左脚将皮球射向龙门右下角，轻松地攻入了这个具有历史意义的入球。

再胜C朗！ 美斯更快达成900球

现年38岁零9个月的美斯，凭借此入球，成为足球史上第二位在正式比赛中攻入900球的男子球员。与C朗拿度相比，美斯的效率更胜一筹。C朗在2024年9月5日，以39岁零7个月之龄，在代表葡萄牙对阵克罗地亚的欧洲国家联赛中，才攻入其职业生涯第900球，当时已是他第1,238场比赛。

总入球数仍落后 C朗965球领先

尽管在达成900球的速度上领先，但在历史总射手榜上，美斯仍落后于C朗。现年41岁、效力于沙特球会艾纳斯的C朗已累积965个入球。巴西传奇「球王」比利（Pele）则以762球，排在历史射手榜第三位。

美斯入球难救主 国际迈阿密出局

虽然美斯达成了个人里程碑，但其入球未能为球队带来胜利，拿舒维尔之后凭借艾斯宾路沙（Cristian Espinoza）的入球逼和1:1。两回合双方亦是赛和1:1。根据作客入球优惠条例，拿舒维尔淘汰国际迈阿密晋级8强。
赛后，国际迈阿密主帅马斯查兰奴（Javier Mascherano）对球队出局感到失望，并将责任归咎于自己。他坦言：「球队在上半场曾有机会扩大比分，但最终未能把握，对手的入球亦带点运气成分。球员已拼尽全力，对此无可指摘。」

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