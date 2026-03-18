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欧联│杜陀屋漏兼逢连夜雨 热刺16强生死战恐再缺一中场主力

足球世界
更新时间：18:11 2026-03-18 HKT
发布时间：18:11 2026-03-18 HKT

热刺在欧联16强首回合以2:5惨败予马德里体育会，周三次回合回到主场本已面临背水一战的绝境。然而，要在这场生死战力争大逆转之际，临时主帅杜陀（Igor Tudor）赛前再收坏消息，真可谓「屋漏兼逢连夜雨」。

杜陀「屋漏兼逢连夜雨」。路透社
杜陀「屋漏兼逢连夜雨」。路透社

据英国传媒报道，中场主力「气袋」干拿加历查（Conor Gallagher）因感染病毒引发哮喘，今仗倒戈老东家上阵成疑，这对极需要中场活力的热刺而言无疑是沉重打击。

热刺欧联16强首回合以2:5惨败予马德里体育会。法新社
热刺欧联16强首回合以2:5惨败予马德里体育会。法新社

今年1月才以3500万镑由马体会加盟热刺的加历查，一直以惊人的体能和「覆盖全场」的跑动能力见称。然而，这位26岁英格兰国脚本身患有哮喘。他近期不幸感染病毒并发烧，上周日已因此缺席了1:1赛和利物浦的赛事。在周二的赛前操练中，依然未见其身影。

对于加历查的情况，面对重重困难的杜陀显得相当无奈：「我们今天会观察他的情况。他感染了病毒，引起了一些不适，加上他本身有轻微的哮喘问题。虽然情况没甚么危险，但他目前还是无法上场比赛，我们明天会看看他能否坐上后备席。」

热刺中场主力干拿加历查因感染病毒引发哮喘。路透社
热刺中场主力干拿加历查因感染病毒引发哮喘。路透社

加历查曾在2024年欧国杯期间透露，外界对他患有哮喘却能拥有如此强大的「体能引擎」感到震惊，情况就如当年的曼联名宿史高斯一样。在热刺目前落后3球、急需在前场展开高位逼抢的绝境下，失去这位中场跑动核心，让杜陀的排兵布阵更加捉襟见肘。

更让杜陀头痛的是，除了加历查，葡萄牙中场柏连拿目前亦未准备好复出。他在首回合客场不敌马体会的比赛中，与队友罗美路发生头部相撞，周二只能单独操练，预计最快要到周日对诺定咸森林的联赛才能回归。

在连串打击之下，热刺阵营亦有少许安慰奖。早前与柏连拿相撞的队长基斯甸罗美路，目前已完成脑震荡检查，宣告回归；而乌杜治及贝治华亦分别从腿筋和脚踝伤势中康复并恢复操练。不过，面对首回合落后2:5的巨大分差，加上中场缺兵少将，杜陀今仗要带领热刺在主场上演奇迹逆转显得难上加难。

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