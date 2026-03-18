欧联｜安素费南迪斯暗示或离队 车路士欧联出局雪上加霜

车路士在周二的欧联16强次回合赛主场净吞巴黎圣日耳门（PSG）三蛋，两回合计负2:8被淘汰出局。在这场惨败后，车路士副队长安素费南迪斯（Enzo Fernandez）更向外界投下了一枚震撼弹，他在赛后受访时，对自己下季是否会继续留队，表示「不知道」，为其在车路士的前途增添了巨大的变数。

车路士欧联16强次回合赛主场净吞巴黎圣日耳门三蛋。路透社

欧联16强次回合赛巴黎圣日耳门请车路士食三只蛋。路透社

下季是否留队还未肯定



安素费南迪斯在队长列斯占士（Reece James）因伤缺阵的情况下，今仗以队长身份领军出战。这位25岁的阿根廷中场，在2023年2月以1.06亿英镑的天价从宾菲加加盟，其合约直至2032年才到期。然而，当赛后被问及能否保证下季会留在车路士时，他却给出了一个模棱两可的答案：「我不知道。我现在的重点在这里。我们还有八场英超比赛和足总杯要踢。然后，世界杯也快到了，所以之后再看看吧。」

安素费南迪斯还未肯定下季是否留队。路透社

安素指PSG值得晋级



安素费南迪斯的这番言论，无疑令车路士这个惨淡的夜晚雪上加霜。球队在半场及完场时，均遭到主场球迷的无情嘘声。他赛后坦言，球队未能控制比赛，在首回合最后15分钟失了三球，今仗则在开局便迅速失守，这种情况在欧联这种级别的比赛中是不能接受的。他说：「在两回合的比赛中，PSG是表现更好的一方，他们值得晋级。」

安素费南迪斯指PSG值得晋级。路透社

罗仙尼亚拒谈安素去向



车路士领队罗仙尼亚（Liam Rosenior）在回应安素费南迪斯的言论时表示：「首先，我没看到那个访问。我很难在赛后就揣测发表评论，我现在需要专注于最重要的事情，那就是确保我们在周六对阵爱华顿的比赛中取得好结果。」



目标转移到足总杯



尽管欧联梦碎，安素费南迪斯仍希望球队能重新振作，将目标放在赢得足总杯，并争取下赛季的欧联参赛资格上。他指出：「自我来到车路士以来，我们已经经历过类似的情况，并且能够扭转局面。现在，我们的重点必须放在赢得足总杯，并实现我们晋级下赛季欧联的目标。」