欧联｜伊斯妙射开纪录 阿仙奴挫利华古逊晋8强

欧联16强，首回合踢成1：1的阿仙奴和利华古逊，今晨在酋长球场上演次回合。「兵工厂」凭伊比尔治伊斯和赖斯各建一功，以2：0击败对手，两回合计以3：1淘汰利华古逊，晋级8强。

赖斯为阿仙奴奠定次回合2：0的胜局。美联社

阿仙奴淘汰利华古逊。美联社

利华古逊门将巴拉史域治今场多次化解阿仙奴的攻门。美联社

阿仙奴今场抢占主动，但被利华古逊门将巴拉史域治左飞右扑化解，先是15分钟杜沙特于禁区边的射门直飞死角被挡；22分钟，赖斯于左路用右脚开罚球，半传半射再被扑出；29分钟又是杜沙特近门撞射，巴拉史域治今场用脚挡出。但36分钟伊斯的妙射，巴拉史域治飞尽亦无从挽救；伊斯背门接应杜沙特的传球，一控顺势传射拉射，直飞死角入网。阿仙奴亦凭这个入球，以1：0领先完半场。

赖斯远射奠胜

换边后继续是阿仙奴的攻势，杜沙特于49分钟的禁区外射门仅仅斜出，但63分钟起脚的换上赖斯，后者于禁区边射门将的左下角，巴拉史域治只能企定目送皮球入网。利华古逊入场最有威胁埋门，当数伊巴谦马萨于86分钟在禁区内左脚射门，但今次到阿仙奴门将大卫拉耶表演，他飞身将皮球扑走，助球队力保不失。最终阿仙奴以2：0击败利华古逊，两回合计赢3：1晋级。