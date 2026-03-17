获加坦言转投般尼「精神上很艰难」 梦想重返锡菲联结束生涯

英格兰后卫基尔获加（Kyle Walker）近日在接受访问时，坦承由曼城转投般尼的过程，在「精神上很艰难」，并透露自己计划在无法维持高水平竞技状态时便会退役。这位经验丰富的右闸，亦表达了对挂靴后生活的担忧，并重申了希望在职业生涯结束前，能重返母会锡菲联效力的梦想。

由曼城转投般尼经历心理挣扎

现年35岁的获加，在效力曼城期间赢尽了所有冠军，去年夏天转投升班马般尼。然而，球队今季表现不济，似乎难逃降班厄运。从昔日的冠军之师，到如今的护级份子，获加承认这种落差令他难以适应：「从曼城转到般尼，精神上很艰难。在你脑海中一直在你效力过的球会，经历过你所经历的，和你一起踢球的人。这对般尼和那里的球员绝对没有任何不尊重，因为我真的认为他们是一群很棒的年轻人。」

感谢般尼热情欢迎

获加又赞扬了般尼的更衣室氛围，称自己被热情接纳，感觉像一个大家庭。但他亦指出，英超与英冠的巨大差距，是球队今季陷入困境的原因：「在英超，你犯一个错就会受到惩罚。」

即将在五月迎来36岁生日的获加，承认自己身体恢复得比以前慢，但仍感觉良好。他说：「对我来说，更多的是心理层面的斗争。我不希望玷污我所取得的成就，但我对自己也有一定的尊重，我会按照自己的方式来结束。」他强调，不会让外界的声音影响自己的决定。

希望退役前重返锡菲联

在早前宣布退出国家队后，获加亦对退役后的生活感到迷茫：「我不知道我是否会再踢几年。我感觉一旦我脑海中出现『我完了』的时候，我就必须对自己诚实。在比赛离开你之前，先离开比赛。」他坦言，自六岁加入锡菲联青训以来，足球就是他生活的全部，要放下并不容易。我希望再踢几年：重返锡菲联踢球一直是我的梦想。我在那里度过了很多美好的岁月。我希望再次为他们效力，但我不知道那会是什么时候，也不知道他们是否还想要我。」

获加为英格兰国家队上阵96次，赢得了17座奖杯，被视为英格兰最伟大的后卫之一。他的这番真情流露，亦让球迷看到了这位硬汉球员感性的一面。