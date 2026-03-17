日职｜前港脚欧阳耀冲成首位入股日职港人 盼可连接2地为港足作贡献

曾在2009年东亚运动会足球助港队夺金的前港脚欧阳耀冲，周二在社交媒体宣布入股日本职业联赛丙组(J3)球会赞岐卡马达马尼(カマタマーレ讃岐)，成为首位入股日职球会的港人，「欧冲」表示希望可以利用此机连结2地，并为港足作出贡献。

前港脚欧阳耀冲成首位入股日职港人。欧阳耀冲FB图

欧阳耀冲曾在2024年加盟日丙球会赞岐卡马达马尼。欧阳耀冲FB图

欧阳耀冲宣布入股日本职业联赛丙组(J3)球会赞岐卡马达马尼。欧阳耀冲FB图

现年36岁的「欧冲」在2009年时以港队队长身份带领港队历史性勇夺金牌，他曾在2024年加盟日丙球会赞岐卡马达马尼，并曾在同年9月作客对金泽萨维根以于补时阶段后备上阵3分钟，成首位香港球员在日本联害上阵，「欧冲」上季效力港超球会九龙城后，今季转投澳门甲组联赛球会宇宙之猩。

「欧冲」周二在社交媒体宣布以其公司「Kiseki Sports Limited」入股赞岐卡马达马尼，成日职历来首位港人股东，他在社交媒体表示：「十分荣幸能够成为日本职业足球联赛（J League）カマタマーレ讃岐的股东。从小就梦想著在J League踢球。我曾在日本踢了四年，如今我以不同的身分重返J League。我将会把握这个机会，好好学习日本足球并成为连结日本和香港的桥梁，继续为香港足球作出贡献。」

