世界杯｜伊朗足总要求移师墨西哥战世界杯 恐成现代首支退出球队

由美伊冲突引发的世界杯风波愈演愈烈。伊朗驻墨西哥大使馆表示，伊朗足总正与国际足协（FIFA）进行谈判，要求将其在世界杯的比赛，从美国移师至墨西哥举行。此举是对美国总统特朗普（Donald Trump）早前警告伊朗「为了自身安全」应远离世界杯的回应。然而，相信FIFA在距离世界杯开幕不足100天的情况下，对重新安排赛程的可能性不大。

伊朗驻墨西哥大使馆要求将其在世界杯比赛从美国移师至墨西哥举行。路透社

伊朗足总希望改在墨西哥比赛

伊朗足总主席达查(Mehdi Taj)说：「当特朗普明确表示他无法确保伊朗国家队的安全时，我们当然不会前往美国。我们目前正在与FIFA协商，希望在墨西哥举行伊朗在世界杯的比赛。」

自美国、以色列与伊朗爆发冲突以来，伊朗能否顺利参赛一直存在变数。特朗普上周四更在其社交平台上发文：「虽然欢迎伊朗队，但真的不认为他们在那里是恰当的，为了他们自己的生命和安全」。

美国总统特朗普早前警告伊朗「为了自身安全」应远离世界杯。法新社

伊朗体育部长曾声言退赛

在此之前，伊朗体育部长多尼亚马利(Ahmad Donyamal)声称球队将杯葛本届世界杯。他说：「由于这个腐败的政府暗杀了我们的领袖，我们没有任何可以参赛的条件。鉴于针对伊朗的恶意措施，我们在八、九个月内被逼卷入两场战争，数千名人民被杀害。因此，我们绝对没有可能以这种方式参赛。」

伊朗被编在美国出战分组赛

根据赛程，伊朗将于六月在美国西岸，先后对阵新西兰、比利时和埃及。他们的首两场比赛安排在洛杉矶的SoFi体育场，第三场则在华盛顿州的西雅图举行。尽管本届世界杯由美国、墨西哥及加拿大合办，但绝大部分比赛都在美国境内进行。若伊朗从分组赛出线，极有可能需要在美国进行淘汰赛。

伊朗退出与否应由该国足总决定

若伊朗最终正式退出，将成为现代足球史上首支在取得决赛周资格后退出的球队，FIFA将面临紧急寻找替补球队的艰巨任务。不过，亚洲足协（AFC）周一表示，尚未收到任何伊朗将退出的通知。亚洲足协秘书长云迪沙约翰Windsor John表示：「最终，是否参赛应由该国足总决定。截至今天，该足总告诉我们他们将会参加世界杯。」