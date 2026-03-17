世界杯｜伊朗足总要求移师墨西哥战世界杯 恐成现代首支退出球队
发布时间：15:59 2026-03-17 HKT
由美伊冲突引发的世界杯风波愈演愈烈。伊朗驻墨西哥大使馆表示，伊朗足总正与国际足协（FIFA）进行谈判，要求将其在世界杯的比赛，从美国移师至墨西哥举行。此举是对美国总统特朗普（Donald Trump）早前警告伊朗「为了自身安全」应远离世界杯的回应。然而，相信FIFA在距离世界杯开幕不足100天的情况下，对重新安排赛程的可能性不大。
伊朗足总希望改在墨西哥比赛
伊朗足总主席达查(Mehdi Taj)说：「当特朗普明确表示他无法确保伊朗国家队的安全时，我们当然不会前往美国。我们目前正在与FIFA协商，希望在墨西哥举行伊朗在世界杯的比赛。」
自美国、以色列与伊朗爆发冲突以来，伊朗能否顺利参赛一直存在变数。特朗普上周四更在其社交平台上发文：「虽然欢迎伊朗队，但真的不认为他们在那里是恰当的，为了他们自己的生命和安全」。
伊朗体育部长曾声言退赛
在此之前，伊朗体育部长多尼亚马利(Ahmad Donyamal)声称球队将杯葛本届世界杯。他说：「由于这个腐败的政府暗杀了我们的领袖，我们没有任何可以参赛的条件。鉴于针对伊朗的恶意措施，我们在八、九个月内被逼卷入两场战争，数千名人民被杀害。因此，我们绝对没有可能以这种方式参赛。」
伊朗被编在美国出战分组赛
根据赛程，伊朗将于六月在美国西岸，先后对阵新西兰、比利时和埃及。他们的首两场比赛安排在洛杉矶的SoFi体育场，第三场则在华盛顿州的西雅图举行。尽管本届世界杯由美国、墨西哥及加拿大合办，但绝大部分比赛都在美国境内进行。若伊朗从分组赛出线，极有可能需要在美国进行淘汰赛。
伊朗退出与否应由该国足总决定
若伊朗最终正式退出，将成为现代足球史上首支在取得决赛周资格后退出的球队，FIFA将面临紧急寻找替补球队的艰巨任务。不过，亚洲足协（AFC）周一表示，尚未收到任何伊朗将退出的通知。亚洲足协秘书长云迪沙约翰Windsor John表示：「最终，是否参赛应由该国足总决定。截至今天，该足总告诉我们他们将会参加世界杯。」