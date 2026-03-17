英超│列斯占士又拉伤大腿 传提早收咧 或未能出战世界杯

车路士主教练罗仙尼亚(Liam Rosenior)周一确认，球队右闸兼队长列斯占士(Reece James)拉伤大腿腿筋，需要缺阵数周。今次是此子近5年来第10次腿筋受伤，有媒体指他已经提早收咧，更有机会无法代表英格兰出战今夏的美加墨世界杯。

车路士主教练罗仙尼亚周一确认列斯占士拉伤大腿腿筋。法新社

第10次拉伤大腿腿筋

列斯占士刚轮英超主场0:1负纽卡素时踢足90分钟，可是赛后证实大腿腿筋受伤，缺席周一的公开训练。该队主教练罗仙尼亚表示此子今晚欧联16强次回合主场对巴黎圣日耳门肯定倦勤，并进一步透露其伤情：「腿筋伤患从来都不容易处理，希望他检查过后，可以知道其受伤程度。他对纽卡素的赛后感觉到腿筋不舒服，大家都十分失望和沮丧。」有记者问列斯占士是否会缺阵数周，罗仙尼亚表示：「应该会吧﹗」

车路士右闸兼队长列斯占士拉伤大腿腿筋。美联社

料提早收咧 或未赶及踢世杯

今次是列斯占士自2020年12月以来，第10次拉伤大腿腿筋，伤势遍布左右脚。据法国电台《蒙地卡罗电台》报导，此子的伤势将会缺席2个月，意味今季大有机会提早收咧。同时由于他的大腿伤病史，或未能赶及复出参加今夏的世界杯，值得一提他在上届2022世界杯前遇上膝伤，无法参赛。

列斯占士或未赶及踢世杯。法新社