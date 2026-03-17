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欧联│拜仁慕尼黑一队门将全受伤 或要用16岁小将把关 踢夜场需要申请

足球世界
更新时间：13:27 2026-03-17 HKT
发布时间：13:27 2026-03-17 HKT

拜仁慕尼黑一队3位门将同告受伤，明晚(18日)欧联16强次回合主场对阿特兰大，或要起用青年军小将把关，最大机会是16岁的比史葛特(Leonard Prescott)。由于比赛于晚上9点开始，有机会到11点后才完成，根据德国《青少年劳动保护法》针对青年运动员的特殊规定，拜仁要为他申请特别许可，方可上阵为球队把关。

拜仁慕尼黑明晚欧联主场对阿特兰大或要起用青年军比史葛特把关。法新社
拜仁慕尼黑明晚欧联主场对阿特兰大或要起用青年军比史葛特把关。法新社

三位一队门将同告受伤

目前拜仁正面对空前的门将危机，首席门将纽亚左脚小腿肌肉撕裂要到4月初才复出；2号门将乌碧治因脑震荡刚刚康复，周一虽已复操，但要经过检查方可确认能否出场，机会并不乐观；3号门将靴列治则在刚轮对利华古逊的比赛中拉伤右脚大腿肌肉，需要缺阵6周，球队今仗无一队门将下，需要调动青年军门将。

16岁比史葛特或临危授命

今仗最有机会为拜仁把关，是在美国纽约出生、于柏林长大的16岁小将比史葛特。身高1米96的他已为拜仁U19上阵16次，获多位青训教练给予好评，身体条件有力为一队出战。然而拜仁首先要为他申请特别许可，根据德国《青少年劳动保护法》第7条针对打年运动员的特殊规定，18岁以下运动员在体育赛事可工作至晚上11点，若比赛超过11点需额外申请许可，今场比赛于晚上9点开赛，有机会到11点仍未完赛，需要事先额外申请。

 

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