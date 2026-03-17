英超│朗尼指曼联揾迪沙比做新帅太冒险 坚持应该俾卡域克坐正

曼联在刚轮英超击败阿士东维拉，英超第3位更加稳固，但围绕看守主教练卡域克应否坐正的话题仍不绝于耳，有两面

截然不同的声音。红魔名将朗尼再次重申，卡域克应该获得一纸长约，最近的佳绩就证明他有能力应付顶级赛事，他同时指聘请迪沙比等潜在人选太冒险，可能像之前般又从头开始，不建议再换帅。

朗尼撑卡域克坐正。路透社

朗尼坚定支持卡域克坐正

卡域克接手曼联后，9轮英超收录7胜1和1负的佳绩，领军由第7名升至目前的第3位，刚轮击败维拉后令位置更稳固，比第4位的后者多3分。作为曼联入球王，朗尼认为应该让卡域克坐正：「他已经向所有人证明，自己完全有能力胜任这个级别的工作。」他续指球员们对卡域克反应积极，球迷们亦支持他，而且他在曼联多年知道成功之说需要甚么，「为何要做出改变呢？我认为他一定要成为正印教头，长时间执教球队。」

朗尼坚定支持卡域克坐正。路透社

认为聘请迪沙比太冒险

而外界指曼联有意聘请前白礼顿教头迪沙比接手，朗尼指这样太冒险：「曼联为甚么要去冒险找迪沙比这样的教练呢？这又是一次赌博，如果效果不佳，球队可能会再一次由头开始。」