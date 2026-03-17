英超│杜陀拎救命一分获热刺高层信任 至少教多2场比赛

热刺刚轮英超逼和利物浦，主教练杜陀(Igor Tudor)取得入主以来首个积分，总算舒一口气。英国《泰晤士报》报导，热刺高层见到球队终止连败走势后，认为杜陀已经稳定了球队局面，决定让他在明晚欧联16强次回合主场对马德里体育会，以受周末英超地头对诺定咸森林时继续执教，之后在国际赛期再作详细评估。

热刺完场前士哥逼和利物浦1:1。美联社

杜陀取首分 热刺高层感安心

杜陀接手热刺后在头4场各赛事全败，将球队连败走势增至6场，刚周末英超作客利物浦前已传出，如果再败就会再易帅。幸好球队在伤兵满营，合共有12位球员缺阵的情况下，完场前士哥逼和1:1，取得杜陀入主后首个积分。 英国《泰晤士报》透露，热刺高层赛前知悉部份球员对杜陀的用人方式不满，特别是门将位置，加上成绩不似预期，所以有再换帅的打算，但见到球队对红军时的演出，立即感到安心。

杜陀至少教多2场比赛。法新社

至少教多两场比赛

知情人士指，高层们见到热刺球员在比赛中由头搏到尾，即使阵容不整仍奋斗到最后一刻逼和，展现了顽强的斗志和严明的纪律，将帅之间没有芥蒂，并认为杜陀已成功稳住了球队的局面，值得给予他更多时间去领军走出困难。消息来源指这名一代克罗地亚中坚至少会教多两场，包括明晚欧联对马体会，以及周日英超主场对森林的护级大战。球队现时比森林多1分排积分榜16位，如果顺利赢波就会拉开至4分差距，对护级非常有利。

之后有三周休息再评估情况

据报热刺高层对杜陀有信心，认为他可以完成任务教到季尾，带领球队远离降班区域。由于下周是国际赛期，4月第一个周末则上演足总杯8强，热刺完成这两场比赛后，有三周的休息时间才再上征途，球会领导层会趁空档检讨球队的情况，到时再作决定。