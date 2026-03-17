英超｜毕特吁曼联不惜代价留般奴 「让他走球迷会疯掉」

曼联名宿毕特（Nicky Butt）近日公开呼吁，促请曼联必须不惜任何代价，留住球队核心兼队长般奴费南迪斯（Bruno Fernandes），强调若让他离队，球迷将会「彻底疯掉」。

般奴费南迪斯在上周末英超主场3:1击败阿士东维拉之战交出两次助攻，再次展示其关键作用，领球队全取三分，巩固了争夺下届欧联资格的优势。尽管这位葡萄牙国脚被公认为曼联阵中最好的球员，但关于他可能转会沙特阿拉伯的传闻一直未有间断。他更在去年十二月的一次专访中惊爆，球会曾想在夏天将他出售。

曼联去夏曾考虑出售般奴

当时，般奴费南迪斯透露：「曼联想让我离开，我脑子里有这个想法。我认为他们没有勇气，因为鲁宾艾摩廉（Ruben Amorim）想要我在这里，但从球会方面，我觉得如果我离开，也不会那么糟糕。」他承认曾就转会沙特一事咨询过C朗拿度（Cristiano Ronaldo），但最终决定留队，全因「真心爱著这家球会。」

毕特：曼联不可以放走般奴

随著赛季接近尾声，夏季转会窗即将开启，毕特对曼联能否留住这位星级中场表示担忧，他说：「曼联不能让般奴走，无论要付出什么代价。他们必须给他任何他想要的东西来留住他，因为如果让他走了，球迷们会彻底疯掉。」毕特对般奴费南迪斯的表现赞不绝口，认为他在过去两年几乎是凭一己之力扛著球队前进：「般奴现在正踢著他过去两年就应该踢的位置，表现得令人难以置信，并创造出机会。他对阵维拉时传出的第二个助攻，是一记不可思议的传球。」

般奴未致于打入曼联史上最佳11人

不过，当被问及是否会将般奴费南迪斯选入其心目中的曼联历史最佳十一人时，毕特则有所保留。他解释：「我明白为什么人们会这样说，但在我看来，你要让他取代谁？简东拿（Eric Cantona）、史高斯（Paul Scholes）、笠臣（Brian Robson）、坚尼（Roy Keane）？在我眼中，答案是不。但这无损他的才华，他是一位令人难以置信的足球员。」