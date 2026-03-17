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英超｜车路士涉违规交易 罚款1000万镑创英超纪录

足球世界
更新时间：11:56 2026-03-17 HKT
发布时间：11:56 2026-03-17 HKT

车路士因在「油王」艾巴莫域治（Roman Abramovich）时代，多宗交易违规支付秘密佣金，总额高接近5000万英镑(约5亿2000万港元)，遭到英超赛会处以罚款1000万英镑(约1亿400万港元)的重罚，创下了英超历史上最高的罚款金额。除了巨额罚款，球会亦被判处一年的转会禁令（缓刑两年），以及即时禁止从英格兰球会签入青训球员九个月，并额外罚款75万英镑。

车路士现任班主告密

今次事件源于车路士现任班主在2022年5月收购球会后，主动向欧洲足协（UEFA）及英超赛会报告前朝账目中的不当行为，并在调查期间提供了多达20万份文件，其「卓越的合作态度」获得了赛会的赞扬。

秘密支付金涉及夏萨特等交易

调查结果揭露，在2011至2018年间，球会透过艾巴莫域治控制的资金，在球会高层知情下，向12个个人或公司作出了36笔总额高达47,524,925.74英镑的未申报款项。这些款项主要用于在转会交易中，向未获授权的经理人支付佣金。
和解文件透露，当中23,069,624.26英镑，被用于支付签入夏萨特（Eden Hazard）、拉美利斯（Ramires）、大卫雷斯（David Luiz）、舒贺尔尼（Andre Schurrle）、马迪（Nemanja Matic）及另外两名身份被保密的球员的相关费用。另外19,282,200英镑，则与2013年从俄罗斯球队安治签入韦利安（Willian）和伊度奥（Samuel Eto'o）有关。另一名身份被保密的球员的转会，亦涉及3,801,482英镑的秘密佣金。
此外，车路士亦未有申报向前体育总监艾尼逊（Frank Arnesen）、艾巴莫域治的长期顾问、荷兰球探迪维沙（Piet de Visser）及另一名身份不明人士支付的1,371,619.48英镑。

罚款金额创英超纪录

英超赛会的调查确定，即使车路士当时申报了这些款项，亦不会违反盈利及可持续发展规则（PSR）。然而，这次违规行为的规模之大，令球会蒙受了巨大的尴尬。这笔1000万英镑的罚款，几乎是2007年韦斯咸因泰维斯（Carlos Tevez）和马斯查兰奴（Javier Mascherano）的第三方所有权丑闻而被罚的550万英镑的两倍。
至于针对一线队的转会禁令，只要车路士在未来两年内保持「行为良好」，便可避免执行。

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