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西甲│拿朴达连任巴塞会长利好拉舒福特留队 惟巴塞想压价或提续借一年

足球世界
更新时间：11:33 2026-03-17 HKT
发布时间：11:33 2026-03-17 HKT

巴塞隆拿会长拿朴达周日成功连任，对曼联和借将拉舒福特来说都是好消息，皆因拿朴达去年力主球队借入后者，如今他续统领球会5年，预计会推动球队买断他。然而巴塞的财政状况依然紧张，据报他们想压价收购，甚至提出续借一年，减少现金支出。

拿朴达连任 势推动拉舒福特交易

拿朴达周日以68.18%的得票率，击败方治成功连任巴塞会长，未来5年将会继续带领球队。而他连任后其中一项工作，就是留低借将拉舒福特。他在去年夏天推动巴塞从曼联借用此子，这名英格兰锋将今季各赛事已收录10球13助攻，表现备受肯定，但因为会长人选未定，所以球会未决定是否买断他，当拿朴达成功连任后，预计会立即推动交易，对矢志留队的拉舒福特，以及清走他腾出薪酬空间和获得转会费的曼联而言，都是好消息。

巴塞俾唔起2600万镑买断费

然而英国《太阳报》透露，巴塞的财政状况依然紧张，他们难以负担借用合约中的2600万镑买断条款。这支西甲豪门不想全额支付这笔费用，希望与红魔讨价还价，或者分期支付买断金，甚至提出再续借一年，待财政情况好转再作再一步行动。
 

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