英超│狼队2:2逼和宾福特 近5轮抢8分 接连搞乱前列局势

周一英超独脚戏，狼队作客宾福特在先失2球下，最终逼和2:2，成功抢分。虽然该队仍然敬陪末席，比护级线少12分兼踢多一场，但球队近5轮豪取8分，接连令积分榜前列球队失分，成为最强的乱局者。

先失两球追和2:2

今场宾福特取得好开始，右闸米高卡约迪于22分钟策动进攻，接应路易斯朴达的回传后上入禁区撞射破网。15分钟后，翼锋丹高奥达拉左路右脚传中，巴西中锋伊戈泰亚高小禁区顶头槌顶入，主队领先2:0。然而狼队没有气馁，先在完场前由前锋阿当岩士唐在一次反击中射入，下半场再有艾洛高达尼建功，最终逼和2:2。

成为最强乱局者

狼队绝境下追和，31轮累积17分，比17位的诺定咸森林少12分兼踢多一场，这1分对护级形势没有太大帮助，但就成为最强的乱局者。续排第7位的宾福特，趁面前的阿士东维拉、利物浦和车路士在本轮齐失分，如果赢波可以追近他们增加参加来届欧战的机会，但最终被狼队扰乱仅得1分，仍落后第6位的蓝狮3分。

近5轮4次令前列球队失分

事实上狼队近5轮联赛收录2胜2和1负，合共取得8分，4场成功抢分的赛事，对手都排积分榜前10位，包括榜首阿仙奴、第4位的阿士东维拉、第5位的利物浦，以及今仗第7位的宾福特。

狼队取得1分，仍排末席。法新社

狼队取得1分，仍排末席。法新社

狼队近5轮取8分，成为最强乱局者。法新社

狼队近5轮取8分，成为最强乱局者。路透社