F1｜韦斯塔潘炮轰F1新例 直指似玩Mario Kart非赛车比赛

上周日F1中国站结束，效力红牛车队(Redbull Racing)的4届世界冠军车韦斯塔潘(Max Verstappen)因冷却系统故障退赛，韦少赛后直接怒轰新规似玩「玛利欧赛车（Mario Kart）」，也并不认同新规令竞争更激烈的说法。

韦斯塔潘炮轰F1新例直指似玩Mario Kart非赛车比赛。AFP

平治车队一如季前坊间所料，战车性能远超一众对手，似乎已打造出新一代「火星车」。AFP

韦少不满新规大爆发 怒轰似「玛利欧赛车」

今年F1大改例，各车队实力大洗牌，就目前的2站来看，连续包办冠、亚的平治车队(Mercedes)一如季前坊间所料，战车性能远超一众对手，似乎已打造出新一代「火星车」。

而韦少今年在中国的周末过得并不顺利，亦已指战车RB22今站缺乏竞争力，在正赛起步更出现动力中断问题，本身第8起步的他直接跌落末段，在第46圈因冷却系统故障而被迫退赛1分不得，赛后他亦毫不留情怒轰新规：「新规很糟糕，如果有人喜欢的话，那表示你根本不懂赛车。」韦少更毫不避讳直轰新规似玩「玛利欧赛车」，他说：「这并不有趣，就像玩「玛利欧赛车」一样，你加速过掉某人，然后在下个直路又没电了，然后他又可以超越你，我觉得这是一个笑话。」

韦少直指不认同新规令竞争更激烈的说法。AFP

韦少战车因冷却系统故障而被迫退赛中国站。AFP

韦少今年在中国的周末过得并不顺利。AFP

新规存在缺陷 韦少指恐毁赛车运动

实际上韦少在2023年新规初出炉时已对新规持负面意见，他也指有不少车手也不喜欢新规的改动，而从成绩上也明显看出平治优势十分巨大，除了法拉利车队有一战之力外，其他车队包括红牛和去届包揽车队和车手冠军的麦拿伦车队表现也相当挣扎，今年中国站更出现麦拿伦双雄双双因无法起步退赛，合计7名车手退赛。

韦少直指不认同新规令竞争更激烈的说法：「现在只有罗素(George Russel)和安东尼利(Kimi Antonelli)可以获胜，不是吗？那根本上就不能竞争，他们远超赛场上的所有人。」他也补充指法拉利只是依靠起步较好而可以更靠前，但之后就会被平治追回，因此不认同新规有助提高竞争力。

韦少也强调自己不是因个人成绩不佳才说的晦气说话，而是关心赛车运动而作出批评，并直指新规存在缺陷，他也指不希望F1利用增加超车次数增加潜在观众会是改例主因：「我不希望他们真的这样想，因为这最终会毁了这项运动，也会因此受到反噬。」