英超│坚尼狠批卡域克未够班 点名推荐施蒙尼安历基掌曼联

曼联名宿坚尼（Roy Keane）再次发表其标志性的辛辣评论，直言他绝不会让卡域克（Michael Carrick）成为曼联的正式领队，并点名推荐了马德里体育会的施蒙尼（Diego Simeone）和巴黎圣日耳门的安历基（Luis Enrique），作为红魔新帅的理想人选。

自一月份接替被辞退的艾摩廉（Ruben Amorim）以来，卡域克带领曼联在九场比赛中取得了七胜一和一负的佳绩，包括在周日以3:1击败阿士东维拉，继续保持其主场全胜纪录，并向欧联资格迈进一步。

马德里体育会的领队施蒙尼。法新社

巴黎圣日耳门的领队安历基。法新社

坚尼反对卡域克坐正

然而，坚尼并不支持卡域克「坐正」时，他解释道：「我认为有更好的选择。在他上任后赢得比赛方面，他做得非常好。但在那些比赛中没有任何危险，他有充足的时间去准备，对他来说，这是一个很好的时机，他也做得很好。我向他脱帽致敬。但如果曼联三个月前提及卡域克是下一任领队，你肯定会被关起来。他做得很好，但我认为有更好的选择，就这么简单。曼联需要去面试其他人，看看有什么选择。」

被坚尼反对坐正的卡域克。美联社

曼联应该找有夺冠经验的领队

坚尼认为，临时领队和正式领队有著天壤之别，后者需要参与球员合约、医疗部门及转会等重大决策。坚尼续说：「要管理曼联，你需要一个在赢得奖杯、在欧洲赛场竞争方面有更多经验的人，而他没有。同样是这批球员，上季只排第15名。所以其他人可以为曼联排第三而沾沾自喜，但我不会。我不是其中之一。」

坚尼还谈及自己心目中下任曼联主帅的理想人选，他指杜曹（Thomas Tuchel）会是考虑之列，但他与英格兰国家队续约至2028年，已不可能。因此，他点名了施蒙尼和安历基：「就像球会寻找中场一样，你会去尝试得到最好的中场，而不是一个可能只外借了五、六场的人。董事会的责任，就是去为曼联找到最好的选择。」

坚尼点名施蒙尼安历基接掌曼联

坚尼质疑，若卡域克在夏天成为正式领队，他是否有能力在未来一两年内带领球队赢得联赛冠军。他说：「我认为他没有。经验必须考虑在内。」他补充说，像安察洛堤（Carlo Ancelotti）这样的名帅，单凭其辉煌的履历，便足以赢得球员的尊重：「我曾在白赖仁哥洛夫（Brian Clough）和费格逊爵士（Alex Ferguson）手下踢球。当他们走进你的更衣室时，你会想『是的，我喜欢这个，现在你说对了，我们会跟著这个人走向成功。』卡域克在球员中有那种巨大的尊重吗？也许有，因为他是个好人，但我说的是带著一份履历来。」