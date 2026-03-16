Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│坚尼狠批卡域克未够班 点名推荐施蒙尼安历基掌曼联

足球世界
更新时间：15:46 2026-03-16 HKT
发布时间：15:46 2026-03-16 HKT

曼联名宿坚尼（Roy Keane）再次发表其标志性的辛辣评论，直言他绝不会让卡域克（Michael Carrick）成为曼联的正式领队，并点名推荐了马德里体育会的施蒙尼（Diego Simeone）和巴黎圣日耳门的安历基（Luis Enrique），作为红魔新帅的理想人选。
自一月份接替被辞退的艾摩廉（Ruben Amorim）以来，卡域克带领曼联在九场比赛中取得了七胜一和一负的佳绩，包括在周日以3:1击败阿士东维拉，继续保持其主场全胜纪录，并向欧联资格迈进一步。

马德里体育会的领队施蒙尼。法新社
马德里体育会的领队施蒙尼。法新社
巴黎圣日耳门的领队安历基。法新社
巴黎圣日耳门的领队安历基。法新社

坚尼反对卡域克坐正

然而，坚尼并不支持卡域克「坐正」时，他解释道：「我认为有更好的选择。在他上任后赢得比赛方面，他做得非常好。但在那些比赛中没有任何危险，他有充足的时间去准备，对他来说，这是一个很好的时机，他也做得很好。我向他脱帽致敬。但如果曼联三个月前提及卡域克是下一任领队，你肯定会被关起来。他做得很好，但我认为有更好的选择，就这么简单。曼联需要去面试其他人，看看有什么选择。」

被坚尼反对坐正的卡域克。美联社
被坚尼反对坐正的卡域克。美联社

曼联应该找有夺冠经验的领队

坚尼认为，临时领队和正式领队有著天壤之别，后者需要参与球员合约、医疗部门及转会等重大决策。坚尼续说：「要管理曼联，你需要一个在赢得奖杯、在欧洲赛场竞争方面有更多经验的人，而他没有。同样是这批球员，上季只排第15名。所以其他人可以为曼联排第三而沾沾自喜，但我不会。我不是其中之一。」
坚尼还谈及自己心目中下任曼联主帅的理想人选，他指杜曹（Thomas Tuchel）会是考虑之列，但他与英格兰国家队续约至2028年，已不可能。因此，他点名了施蒙尼和安历基：「就像球会寻找中场一样，你会去尝试得到最好的中场，而不是一个可能只外借了五、六场的人。董事会的责任，就是去为曼联找到最好的选择。」

坚尼点名施蒙尼安历基接掌曼联

坚尼质疑，若卡域克在夏天成为正式领队，他是否有能力在未来一两年内带领球队赢得联赛冠军。他说：「我认为他没有。经验必须考虑在内。」他补充说，像安察洛堤（Carlo Ancelotti）这样的名帅，单凭其辉煌的履历，便足以赢得球员的尊重：「我曾在白赖仁哥洛夫（Brian Clough）和费格逊爵士（Alex Ferguson）手下踢球。当他们走进你的更衣室时，你会想『是的，我喜欢这个，现在你说对了，我们会跟著这个人走向成功。』卡域克在球员中有那种巨大的尊重吗？也许有，因为他是个好人，但我说的是带著一份履历来。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
23小时前
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
02:11
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
1小时前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
7小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
23小时前
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
7小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
9小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普指盼中方协助开放霍尔木兹海峡 外交部：再次呼吁各方立即停火
大国外交
8小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
7小时前