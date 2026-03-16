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英超｜卡斯米路连续两场入波 加利仔吁曼联维持原判：这笔投资并不划算

足球世界
更新时间：07:18 2026-03-16 HKT
发布时间：07:18 2026-03-16 HKT

曼联昨晚于英超以3：1击败阿士东维拉，卡斯米路再次取得入球，连续两场建功，成为领队卡域克冲击来季欧联资格的关键。虽然球迷呼吁留人，但加利尼维利认为曼联应维持原判，让这名34岁中场在合约届满后离队。

卡斯米路今季表现大幅反弹，已连续13场联赛正选上阵，目前累计射入7球，创下加盟后的单季新高。尽管球队已于1月宣布他将在季后自由身离队，但其近期展现的职业态度与体态，令外界出现留住卡斯米路的讨论。

卡斯米路早前宣布球季完结后离队。美联社
卡斯米路早前宣布球季完结后离队。美联社
卡斯米路今季表现回勇。美联社
卡斯米路今季表现回勇。美联社
卡斯米路获得球迷爱戴。美联社
卡斯米路获得球迷爱戴。美联社

「招揽时机已晚 体力仍是致命伤」

但加利尼维利在个人Podcast中直言，现在的表现只是卡斯米路职业生涯的「天鹅之歌（Swansong）」：「曼联是在他职业生涯末段才签下他。虽然他现在看起来更强健、更轻盈，但不可否认，他的体能有时仍会让他力不从心。他现在享受足球、亲吻队徽，这很好，但季后离开对双方都是正确决定。」

转会费及4年工资共花1.4亿镑

加利仔进一步将矛头指向曼联过去数年的转会政策。他指曼联为卡斯米路支付了6000万镑转会费，加上4年约8000万镑的工资，总投资高达1.4亿镑。「这不是卡斯米路的错，而是曼联多年来拙劣的招揽与超支问题」，他分析指：「当你花1.4亿镑在一名中场身上，你会预期在合约结束时仍有剩余价值，而非让他踢到合约结束后免费离队。这绝对称不上是成功的投资，现任管理层绝不会再做这种交易。」

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