港超联｜大埔1:0险胜南区 坚Sir叹兵源见底 批韦法顿：「佢要检讨」

港超联今日（15日）于大埔运动场上演激战，「绿战士」大埔在全场出现9黄2红的混乱局面下，凭保连奴上半场一箭定江山，主场1:0力克冠忠南区。大埔主帅李志坚（坚Sir）赛后直言球队兵源已经「见底」，形容球队目前是用生命去拼搏，对于守将韦法顿领红感无奈，叹息在人脚短缺下更是雪上加霜。

这场「犯规大战」火药味极浓，大埔虽全取3分，但付出了5张黄牌及韦法顿被逐的代价。赛后坚Sir以「割老命」形容球队目前的状态：「你见到，我们一路出来都『割老命』，『割老命』是我们现在的本色。坦白讲，我们都见底了，一口气吐出来，现在连后备都有伤，费兰度亦有伤亡。」

坚Sir认为韦法顿应该检讨。杨功煜摄

今仗一共有9人食到黄牌，更有2人被红牌罚出场。足总官网截图

尽管过程惊险，坚Sir仍大赞球员防守集中，成功守到尾。回顾今季表现，他认为球队方向正确，成绩已超额完成：「老实讲，我觉得我们已经尽了全力，去报答球迷。」

韦法顿掷水樽领红 坚Sir无奈：他要检讨

比赛中段今仗刚刚刑满复出的韦法顿因掷水樽泄愤领第二面黄牌被逐，令大埔一度陷入苦战。对于这名守将的鲁莽，坚Sir显得相当无奈，直言球队兵源已经捉襟见肘：「对于韦法顿，我觉得他应该检讨，不应该犯这些错。尤其是现在我们的兵源那么短缺，他又拿红牌。」下一场大埔将于3月22日作客青衣运动场，挑战标准流浪。