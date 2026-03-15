德甲│舒洛达碧克兄弟第3次对决 首次以队长身份交手

周六德甲第3次上演舒洛达碧克的兄弟对决。哥哥基云舒洛达碧克(Keven Schlotterbeck)带领奥格斯堡作客有弟弟尼高舒洛达碧克(Nico Schlotterbeck)压阵的多蒙特，最终「细佬」笑到最后赢2:0。值得一提，两兄弟今仗都以队长身份率队出战，是两人首以队长角色上演兄弟对决，难怪尼高赛后于社交媒体自豪地表示是特别时刻。

舒洛达碧克兄弟第3次对决。法新社

舒洛达碧克兄弟第3次对决。法新社

舒洛达碧克兄弟第3次对决

多蒙特今场凭锋将卡廉艾迪耶美和中坚列基亚利各入一球，地头2:0击败奥格斯堡。然而对比赛果，球迷更关心舒洛达碧克的兄弟对决，哥哥基云带领客军到来，与弟弟尼高在场上相遇，今次是这两位中坚第3次于德甲赛场对决，首次是2021年2月，当时尼高由弗赖堡外借至柏林联，他为后者扳甲斗母会踢足90分钟，基云则为主队于68分钟上阵，两人首次对战。

舒洛达碧克兄弟第3次对决。舒洛达碧克社交媒体截图

握手掷毫一幕成为历史画面

而第2次是24年10月尾，基云为奥格斯堡效力，尼高则替多蒙特出场，两人均踢足90分钟，哥哥赢2:1。今次则是两人第3次于德甲对决，同样对足全场，兄弟胜负对调之余，他俩都以队长身份领军，是首次以队长角色上演兄弟对决，彼此在赛前握手掷毫一幕成为历史画面，尼高赛后于社交媒体自豪发文：「我和奇云职业生涯中一个特别特别的时刻，感谢所有这一刻之前支持我们的人。最最感谢我们的父母﹗﹗﹗你们是曼棒的﹗﹗﹗」