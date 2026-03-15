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英超│车路士又输近5轮4次失分 高控球率多射门但赢唔到 守将：今季典型蓝狮比赛﹗

足球世界
更新时间：13:13 2026-03-15 HKT
发布时间：13:13 2026-03-15 HKT

车路士在周六英超主场0:1不敌纽卡素，近5轮联赛第4次失分。该队今仗又再遇上相同问题，控球率高和射门次数大幅领先对手，可是未能把握机会更被敌军偷袭得手，该队中坚杜利奥查洛巴(Trevoh Chalobah)坦言这就是本季车路士的典型比赛。

车路士在周六英超主场0:1不敌纽卡素。路透社
车路士在周六英超主场0:1不敌纽卡素。路透社

近5轮英超4次赢数据失分

今场车路士赢尽点数，控球率高达67%，22次射门大幅领先纽卡素的7次，角球亦取得8:1的压倒性优势。然而22次起脚仅得3次命中目标，效率低弃，反观纽卡素7次射门5次中目标，并有翼锋安东尼哥顿一箭定江山。连同今仗，蓝狮近5轮英超已4次失分，只得1胜2和2负的劣绩，而球队在这4仗中都是取得六成以上的控球率，以及比对手有更多射门。

车路士中坚杜利奥查洛巴坦言这就是本季车路士的典型比赛。路透社
车路士中坚杜利奥查洛巴坦言这就是本季车路士的典型比赛。路透社

查洛巴：「典型车路士比赛﹗」

该队中坚杜利奥查洛巴矢言：「这是一场典型、本季车路士踢出来的比赛。我们创造了很多机会，控球率亦很高。只是最后一步未能把握，这情况在足球比赛中很常见。这有很多因素，包括最后一传、临门一脚、对手低位防守等等，把握力不足正是球队所欠缺的。」

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