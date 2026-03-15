曼城周六英超作客韦斯咸，全场24次射门只得6命中目标，并仅入1球，最终赛和1:1。该队皇牌射手艾宁夏兰特(Erling Haaland)4次起脚无进帐，踏入26年各赛事上阵17次只入4球，效率低迷。另外2位锋将表现更差，谢利美杜古(Jeremy Doku)和菲尔科顿(Phil Foden)今年仍未开斋，难怪蓝月近期经常赢形势而失分。

夏兰特26年只入4球

艾宁夏兰特今场踢足90分钟，4次起脚1次中目标，但未能转化成入球，延续近期的低迷状态。这名挪威中锋踏入26年，各赛事为曼城上阵17次，但只得4个入球，目前于英超已连续3次出场无士哥，对上一次在联赛取得入球，是去月11日主场3:0大胜富咸时攻入1球。

艾宁夏兰特再次交白卷。法新社

艾宁夏兰特再次交白卷。法新社

艾宁夏兰特再次交白卷。法新社

科顿、杜古仲未开斋

除此子外，曼城其余多位锋将同样忘带射门鞋。菲尔科顿今年于所有比赛15次出场无士哥；谢利美杜古26年踢了12场同样伙粒无收；「10号仔」卓基稍微好一点今年入4球，但用了20场才造出这样的数据。而蓝月于26年脚风最好的锋将，就是新加盟的翼锋安东尼施美安，15场各赛事入6球。