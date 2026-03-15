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英超│曼城失分被抛离9分 哥迪奥拿拒投降 惟直言球队今季重复同一问题

足球世界
更新时间：10:48 2026-03-15 HKT
发布时间：10:48 2026-03-15 HKT

周六英超尾场，曼城作客韦斯咸被逼和1:1，被榜首阿仙奴进一步抛离，踢少一场下落后后者9分。然而蓝月领队哥迪奥拿仍未投降，直言余下8轮还要直接斗枪手，有空间逆转，但他们同时指球队往年对中下游球队时总能赢波，但本届因把握力下降而未能做到，知道问题所却未能解决。

曼城24射仅入1球 韦斯咸1次中目标即入波

曼城今场全面控制战局，全场共有71%控球率，24次射门6次命中目标，凭中场贝拿度施华的乖巧笠射先开纪录，可是其他射门未能转化成入球，更被主队韦斯咸把握全场唯一中目标攻门，由中坚马夫洛柏路斯在角球攻势中顶入，最终赛和1:1，痛失2分。由于榜首阿仙奴同日主场2:0击败爱华顿，蓝月才踢少一轮下落后前者9分，进一步被抛离。

哥迪拒投降：有排未结束﹗

虽然曼城在4月中会在地头与枪手正面交锋，但他们就算在该仗取胜，仍比阿仙奴失多3分，要从后赶上难度大。然而蓝月领队哥迪奥拿仍未投降：「这的确困难，但我们少赛一场，还有一场是主场对阿仙奴的比赛。我不是说很容易击败他们，但还是有希望的，你必须保持警惕。我相信冠军争夺战，还未有结束。」

有机会入波少成最大问题

可是回归现实，连同今仗赛和18位的韦斯咸，曼城本季曾7次失分予交手时排10名以下的对手，大部份比赛都是空有攻势而未能取得足够的入球赢波。哥帅指这是球队今季遇到的最大问题：「想赢得英超冠军，就需要稳定。过去我们有持续取胜的稳定性，总能找到赢比的方法。今季我们舒造了很多机会，但未能取得入球，这让我们受到惩罚。」这名西班牙籍教头续指，以往在这类型的比赛，球队总能取得3、4球赢波，但今季的入球不够多，并在积分榜上反映出来。

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