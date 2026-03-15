英超｜曼城作客1：1和韦斯咸 落后阿仙奴9分

曼城今晨于英超作客护级的韦斯咸，以1：1和波失分，赛后落后阿仙奴9分，争标形势不妙。韦斯咸则在比诺定咸森林多踢1场下，暂时逃离降班区，是自12月以来首次。

哥迪奥拿停赛，只能在观众席观赛。美联社

曼城失分，争标形势不妙。美联社

韦斯咸取得宝贵的1分。美联社

哥迪奥拿因为停赛，只能在观众席上观战。曼城今场先开纪录，31分钟，贝拿度施华于左路见门将麦斯靴曼臣企出一步，巧妙地「chip射」笠死对方。4分钟后韦斯咸凭角球扳平，曼城门将拿隆马出迎打手槌摸不到皮球，韦斯咸凭马夫洛柏路斯头槌破网，追成1：1。曼城完半场前有一次黄金机会，韦斯咸守将云比沙卡在己队后场失去控球，夏兰特横传予安东尼施美安，但后者起脚在柱边仅仅出界。

韦斯咸自12月以来首脱离降班区

下半场曼城强攻，夏兰特于61分钟半单刀烫射，被靴曼臣扑出；71分钟夏兰特再有埋门机会，他接应谢利美杜古的左路横传，第一时间起脚但不中目标；78分钟的角球，卓基起脚再次被靴曼臣救出；83分钟雷恩达斯开出左路罚球但中楣弹出。最终曼城作客以1：1赛和韦斯咸失分，赛后以18胜7和5负得61分排次席，争标对手阿仙奴同日赢波，令「蓝月」赛后落后9分。护级的韦斯咸则暂时「唞唞气」，以7胜8和15负得29分，升上第17位，是他们自12月以来首次脱离降班区，但「锤仔帮」比诺定咸森林踢多场。