在德甲领放的拜仁慕尼黑昨晚作客利华古逊失分。客军今场两度食诈糊，由42分钟起少踢一人，86分钟再有入球功臣路易斯迪亚斯被逐下，最终以1：1逼和利华古逊。

利华古逊于6分钟打开纪录，阿历斯加西亚接应柏德列舒希克的传球，推横起脚抽高波入网。拜仁于26分钟曾将皮球送入网，一次右路罚球，前柱的利华古逊球员头槌解围变跣后助攻，皮球弹中拜仁慕尼黑守将庄拿芬泰希的手再入网，入球无效。42分钟拜仁更少踢一人，尼高拉斯积逊在中圈附近铲球，铲中利华古逊马田泰利亚的脚腕，被直接红牌逐离场。

卡尼落场15秒食诈糊

半场落后0：1的拜仁，于61分钟换入尖刀哈利卡尼，他落场15秒后将皮球送入网，但VAR翻看后认为卡尼犯手球，拜仁再被判诈糊。但拜仁于69分钟把握利华古逊一次传球失误打反击，最后由路易斯迪亚斯扳平1：1。但这名入球功臣于84分钟领第2面黄牌被逐，最终拜仁少踢两人下，以1：1逼和利华古逊完场。拜仁以21分4和1负得67分排榜首，领先次席的多蒙特9分。利华古逊则以13胜6和7负得45分排第6位。