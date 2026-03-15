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英超｜车路士赛前围球证打气极趣怪 主场0：1不敌纽卡素

足球世界
更新时间：05:32 2026-03-15 HKT
发布时间：05:32 2026-03-15 HKT

车路士昨晚于英超主场迎战纽卡素，以0：1落败，赛后暂列第5位，但有机会被周日出才出场的利物浦爬头。「蓝战士」赛前围圈打气一幕，成为今场焦点之一。

车路士众将围住球证打气，成今场趣怪一幕。影片截图
车路士众将围住球证打气，成今场趣怪一幕。影片截图
安东尼哥顿一箭定江山。美联社
安东尼哥顿一箭定江山。美联社
车路士0：1纽卡素。美联社
车路士0：1纽卡素。美联社

车路士近几周都会在开赛前，于中圈围圈互相激励士气，但今场的进行方式，出现有趣的一幕。「蓝战士」众将在中圈围圈时，球证泰亚尼（Paul Tierney）正正站在圈中间，他神情尴尬但又无法逃出，最终在原地参与了车路士球员今次赛前打气环节。《天空体育》的旁述们纷纷称这一幕「怪异」和「从未见过」。

哥顿一箭定江山

但今场的打气，无助车路士取胜之余，更全失3分。全场唯一入球出现在18分钟，祖尔韦洛克突破越位，接应直线带入禁区后单刀横传，造就安东尼哥顿完成最简单任务，轻松射入空门，纽卡素领先1：0。车路士今场的黄金机会，包括75分钟利安戴纳于小禁区顶一次起脚，但皮球一飞冲天；93分钟列斯占士主射罚球，又中柱弹出。

最终车路士以0：1不敌纽卡素，「车仔」以13胜9和8负得48分，暂列第5位，但比同分、第6位的利物浦多踢一场。纽卡素则以12胜6和12负得42分暂列第9位。

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