英超│曼联拉爵首开腔谈卡域克 赞领军非常出色 转正问题就咁回应...

曼联看守主教练卡域克接掌球队刚好已过2个月，班主之一拉克特利夫爵士周六首次开腔谈及他，大赞卡帅做得非常出色。有记者追问会否将他转正为正印教头时，拉爷就指避开，指不会谈论这问题。

拉爵大赞卡域克领军出色

拉克特利夫爵士近日越洋到中国，观赏一级方程式(F1)上海站，英国媒体《天空体育》的记者趁机访问他，问他如何评价曼联看守主教练卡域克的工作，拉爵大赞：「他做得非常出色。是的，绝对的。」该记者紧接追问卡域克会否转正获得一纸长约，他就逃避问题，仅回应：「我不会谈论这个问题。」

对转正问题：我不会谈论﹗

而拉爵之后再谈及曼联的现况，指球队目前接近重返欧联，但会慎重面对，「我们的确在考虑这情况。但还有8场比赛要踢，还有一段时间。」卡域克接手曼联后，8场英超收录6胜1和1负，目前排英超积分榜第3位，重返欧联机会乐观。